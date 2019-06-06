Голодец о состоянии российской культуры на мировой арене. ФАН-ТВ

Вице-премьер правительства Ольга Голодец приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме в рамках дискуссии на тему «Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене». Политик отметила, что существует большой запрос на российскую культуру за рубежом, однако не стоит забывать и о ее развитии в России.

«Культура за рубежом пользуется огромным спросом. И сегодня, скорее, мы этот спрос не в полной мере удовлетворяем. Потому что очень часто ко мне обращаются представители из других государств с просьбой оказать содействие в том, чтобы мы приняли на себя обязательства по гастролям, которые оплачивают зарубежные страны. График наших лучших коллективов как правило расписывается на несколько лет вперед. И здесь мы стараемся, конечно, удовлетворить запросы коллег, но не всегда это получается. Культура находится сегодня на пике своего развития. Это благодаря той школе, что существует, благодаря наследию, которым мы обладаем. И сегодня Российская культура — это одно из наших огромных преимуществ. Мы проводим Культурный форум здесь, в Петербурге. И в прошлом году мы столкнулись с такой проблемой — вынуждены были остановить регистрацию на 35 тысячах. У нас просто не было возможности принять больше участников дискуссий. К нам приезжают абсолютно все руководители ведущих музеев, театров, обсерваторий, консерваторий, ведут дискуссии на профессиональном уровне. Мы являемся точкой роста мировой культуры, потому что здесь обсуждаются самые насущные проблемы развития художественного искусства, хореографии, музыкального искусства. Сегодня говорилось о том, где русская культура не является топовой. Много говорилось об особенностях национальной культуры, например в кино, и поп-культуре. Но мы осознаем свои особенности и выдвигаем наши лучшие достижения», — отметила вице-премьер правительства России Ольга Голодец.