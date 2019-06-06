Задержаны предполагаемые убийцы Шабтая Калмановича

Москва, 6 июня. В Москве задержаны двое подозреваемых в убийстве бизнесмена Шабтая фон Калмановича в ноябре 2009 года, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Сотрудники регионального управления СК РФ вышли с ходатайством в суд об аресте двух подозреваемых в убийстве бизнесмена. Мужчин, 1982 и 1979 годов рождения, задержали накануне.

В начале ноября 2009 года в Москве на проезжей части Новодевичьего проезда было обнаружено тело Шабтая фон Калмановича с множественными огнестрельными ранениями. Позднее следователями с места происшествия было изъято 19 гильз калибра 9 мм, передает RT.

Как уточняет «Газета.ру», израильский и российский бизнесмен, владелец женского баскетбольного клуба «Спартак», генеральный менеджер женской сборной России по баскетболу, владелец Дорогомиловского рынка и организатор гастролей российских звезд, Калманович был расстрелян в своем Mercedes-Benz на Смоленской набережной в центре Москвы из окон соседней машины.

В СК РФ сообщили, что в момент убийства неизвестные на автомобиле «Лада Приора» серебристого цвета без номеров, поравнявшись с автомобилем Калмановича, открыли по машине огонь.