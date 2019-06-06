Беглов назвал сроки передачи полигона «Красный Бор» в ведение Минприроды

Санкт-Петербург, 6 июня. Исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов назвал сроки передачи полигона «Красный Бор» в Ленинградской области в ведение Минприроды РФ. Об этом глава города заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

Беглов отметил, что в апреле этого года президент России Владимир Путин поддержал предложение петербургских властей передать имущественный комплекс полигона «Красный Бор» в ведение Минприроды.

«С [главой Минприроды] Дмитрием Кобылкиным подпишем на форуме соглашение и дорожную карту — передача должна состояться в третьем квартале 2019 года», — приводит слова Беглова ТАСС.

Полигон «Красный Бор» находится в 30 километрах от центра Петербурга. Его площадь составляет 70 гектаров. За десятки лет работы полигона там скопилось более двух миллионов тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности. Отходы доставляли из разных регионов.

Пять лет назад прием отходов в «Красном Бору» прекратился, однако вопрос рекультивации полигона и ликвидации экологических рисков актуален по настоящее время. Власти Петербурга отмечали, что не смогут самостоятельно решить проблему рекультивации крупнейшего полигона опасных отходов. Вопрос был передан в ведение федеральных структур. Однако руководство Петербурга готово поделиться наработками по обращению с отходами на этом полигоне.

Предполагается, что рекультивация полигона будет проводиться при участии Росатома. На ликвидацию «Красного Бора» потребуется шесть-семь лет.