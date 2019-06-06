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Гости ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

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На ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

Сразу несколько сессий на ПМЭФ-2019 посвящены проблеме утилизации мусора в мире. Эксперты из разных стран оценили амбициозную задачу России по созданию новой отрасли по утилизации отходов в короткие сроки, а российские чиновники и предприниматели рассказали, насколько это реально. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил о том, что предстоит, по сути, создать новую отрасль.

«Нам нужно создать полноценный инфраструктурный комплекс, который бы в новом формате организовал сбор отходов, сортировку, переработку, утилизацию и захоронение «мусорных хвостов» по новым параметрам», — подчеркнул он.

Буцаев напомнил план России: к 2024 году вместо 12% обрабатывать 60%, а перерабатывать вместо 7% — 36%, и попросил коллег из законодательной сферы не менять правила игры слишком часто.

«Также нам нужна культура обращения с отходами. Многие страны шли к этому десятилетиями, а у нас задача — достичь этого в короткий период. Надо рассказать, что мы понимаем под преобразованиями, — сказал Буцаев, — объяснить, за что люди платят, в чем услуги, что нового в них включено».

По мнению директора РЭО, технологический цикл большинства отходов позволяет перерабатывать их так, чтобы по характеристикам они даже превышали возможности исходного сырья.

На ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

Денис Храмов, замминистра природных ресурсов, напомнил, что экологическая повестка впервые стала приоритетом госполитики: утилизация мусора вошла в президентские майские указы.

«Нам предстоит сломать линейную систему накопления отходов, размещения их на полигонах, и перевести ее в экономику замкнутого цикла, чтобы довести обработку до 60%», — сказал он.

По данным Минприроды, Россия захоранивает количество отходов примерно столько же, сколько вместе Румыния и Греция — около 97%, в то время как развитые европейские страны всего 5% отправляют в землю, остальное — на переработку. По словам Храмова, Россия готова и к другим законодательным решениям. Например, по результатам различных опросов, 85% россиян готовы отказаться от полиэтиленовых пакетов. Как мы знаем, их совсем недавно запретила Грузия, готовы в ближайшие годы отказаться от них Тайвань и Европа.

Главный директор SUEZ Бертран Камю признался, что впечатлен скоростью, с которой Россия пытается изменить ситуацию с проблемами мусора.

«Очень важно еще и рассказывать молодым людям, как себя вести, – поделился опытом спикер. – Великобритания еще 15 лет назад закапывала 80% своих отходов, а сейчас — всего 20%».

Эксперт также напомнил, что реформирование (а в нашем случае — создание) индустрии утилизации создает новые рабочие места: за пять лет в мире появилось более 10% новых рабочих мест именно в этой сфере.

Правда, как рассказали участники дискуссии, работа с людьми помогает не везде: так, в Индии пробовали научить людей сортировать мусор, но в итоге отказались от этой безнадежной затеи и продолжили его компостировать. Надеемся, россияне окажутся более сознательными.

На ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

Председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал, с какими особенностями проходит мусорная реформа в России. По его словам, для людей есть всего два показателя изменений: состояние мусорных баков на улице и счет в квитанции. И с тем, и с другим есть проблемы, признался депутат.

«Контейнерные площадки в ужасном состоянии, – констатировал Бурматов. – Они болтаются между региональными операторами и коммунальщиками, они не заложены в тарифе регионального оператора, а у муниципалов на них денег тоже нет. Мы договорились, что федеральные средства на это направят в регионы. В квитанциях многие увидели двойные платежи — мы насчитали пять мошеннических схем, по которым обманывали людей. Попросили Генпрокуратуру проверить».

Как рассказал Бурматов, Госдума предложила разделить подход в определении нормативов и тарифов региональных операторов, чтобы жители села не платили за утилизацию наравне с жителями городов.

«Мы оцениваем, как идет реформа в регионах, — рассказал Бурматов. — Закон один для всех, а ситуация в двух регионах отличается диаметрально. Мы видим, что большинство регионов не готово к входу в реформу. Будем регулировать разногласия между субъектами, потому что видим, как регионы сотрясают скандалы».

Депутат заявил о еще одной идее Госдумы — стимулировать россиян рублем и возвращать деньги за раздельно собранный мусор.

Раздельный мусор можно вывозить совсем с другой регулярностью, напомнила Анна Попова, выступая от Роспотребнадзора.

«Задача оператора — научить людей складывать все раздельно, — сказала она. — Нормальный опыт есть уже в Ростовской, Московской областях. Раздельный сбор ощутимо снижает цену вывоза мусора: если у всех единица, то у тех, кто сортирует, коэффициент 0,86. Так живет Европа, и это то, что нужно делать и нам».

На ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

Поделились своим мнением и иностранные эксперты. Представитель Mitsubishi Heavy Industries Тосикадзу Араи рассказал, что в Японии цена борьбы с мусором заложена в налоги — 120 евро в год, даже с младенцев. Гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл рассказал, что к 2030 году большинство продуктов компании будет сделано из переработанных материалов.  Уже сейчас на фабриках есть все возможности для переработки.

Накануне, в стартовый день ПМЭФ-2019 на сессии «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» по поводу реформы высказался Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он отметил, что реформа в сфере обращения с отходами — одна из самых сложных в России.

Министр обозначил главные проблемы отрасли, которые могут негативно повлиять на ход реформы: «необоснованный пересмотр региональными властями тарифов, нормативов накопления, перенесение сроков начала работы регоператоров в некоторых субъектах, отсутствие дифференцированного подхода при определении норматива для жителей сельских территорий и мегаполисов и низкая собираемость платы за ТКО».

Добавим, что на территории ПМЭФ активно продвигается идея раздельного сбора: все мусорные баки разделены на три типа, отдельно сортируются пластик, бумага и прочие отходы.

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Автор: Евгения Авраменко
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