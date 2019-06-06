Гости ПМЭФ-2019 пропагандируют раздельный сбор мусора

Сразу несколько сессий на ПМЭФ-2019 посвящены проблеме утилизации мусора в мире. Эксперты из разных стран оценили амбициозную задачу России по созданию новой отрасли по утилизации отходов в короткие сроки, а российские чиновники и предприниматели рассказали, насколько это реально. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Гендиректор компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев заявил о том, что предстоит, по сути, создать новую отрасль.

«Нам нужно создать полноценный инфраструктурный комплекс, который бы в новом формате организовал сбор отходов, сортировку, переработку, утилизацию и захоронение «мусорных хвостов» по новым параметрам», — подчеркнул он.

Буцаев напомнил план России: к 2024 году вместо 12% обрабатывать 60%, а перерабатывать вместо 7% — 36%, и попросил коллег из законодательной сферы не менять правила игры слишком часто.

«Также нам нужна культура обращения с отходами. Многие страны шли к этому десятилетиями, а у нас задача — достичь этого в короткий период. Надо рассказать, что мы понимаем под преобразованиями, — сказал Буцаев, — объяснить, за что люди платят, в чем услуги, что нового в них включено».

По мнению директора РЭО, технологический цикл большинства отходов позволяет перерабатывать их так, чтобы по характеристикам они даже превышали возможности исходного сырья.

Денис Храмов, замминистра природных ресурсов, напомнил, что экологическая повестка впервые стала приоритетом госполитики: утилизация мусора вошла в президентские майские указы.

«Нам предстоит сломать линейную систему накопления отходов, размещения их на полигонах, и перевести ее в экономику замкнутого цикла, чтобы довести обработку до 60%», — сказал он.

По данным Минприроды, Россия захоранивает количество отходов примерно столько же, сколько вместе Румыния и Греция — около 97%, в то время как развитые европейские страны всего 5% отправляют в землю, остальное — на переработку. По словам Храмова, Россия готова и к другим законодательным решениям. Например, по результатам различных опросов, 85% россиян готовы отказаться от полиэтиленовых пакетов. Как мы знаем, их совсем недавно запретила Грузия, готовы в ближайшие годы отказаться от них Тайвань и Европа.

Главный директор SUEZ Бертран Камю признался, что впечатлен скоростью, с которой Россия пытается изменить ситуацию с проблемами мусора.

«Очень важно еще и рассказывать молодым людям, как себя вести, – поделился опытом спикер. – Великобритания еще 15 лет назад закапывала 80% своих отходов, а сейчас — всего 20%».

Эксперт также напомнил, что реформирование (а в нашем случае — создание) индустрии утилизации создает новые рабочие места: за пять лет в мире появилось более 10% новых рабочих мест именно в этой сфере.

Правда, как рассказали участники дискуссии, работа с людьми помогает не везде: так, в Индии пробовали научить людей сортировать мусор, но в итоге отказались от этой безнадежной затеи и продолжили его компостировать. Надеемся, россияне окажутся более сознательными.

Председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов рассказал, с какими особенностями проходит мусорная реформа в России. По его словам, для людей есть всего два показателя изменений: состояние мусорных баков на улице и счет в квитанции. И с тем, и с другим есть проблемы, признался депутат.

«Контейнерные площадки в ужасном состоянии, – констатировал Бурматов. – Они болтаются между региональными операторами и коммунальщиками, они не заложены в тарифе регионального оператора, а у муниципалов на них денег тоже нет. Мы договорились, что федеральные средства на это направят в регионы. В квитанциях многие увидели двойные платежи — мы насчитали пять мошеннических схем, по которым обманывали людей. Попросили Генпрокуратуру проверить».

Как рассказал Бурматов, Госдума предложила разделить подход в определении нормативов и тарифов региональных операторов, чтобы жители села не платили за утилизацию наравне с жителями городов.

«Мы оцениваем, как идет реформа в регионах, — рассказал Бурматов. — Закон один для всех, а ситуация в двух регионах отличается диаметрально. Мы видим, что большинство регионов не готово к входу в реформу. Будем регулировать разногласия между субъектами, потому что видим, как регионы сотрясают скандалы».

Депутат заявил о еще одной идее Госдумы — стимулировать россиян рублем и возвращать деньги за раздельно собранный мусор.

Раздельный мусор можно вывозить совсем с другой регулярностью, напомнила Анна Попова, выступая от Роспотребнадзора.

«Задача оператора — научить людей складывать все раздельно, — сказала она. — Нормальный опыт есть уже в Ростовской, Московской областях. Раздельный сбор ощутимо снижает цену вывоза мусора: если у всех единица, то у тех, кто сортирует, коэффициент 0,86. Так живет Европа, и это то, что нужно делать и нам».

Поделились своим мнением и иностранные эксперты. Представитель Mitsubishi Heavy Industries Тосикадзу Араи рассказал, что в Японии цена борьбы с мусором заложена в налоги — 120 евро в год, даже с младенцев. Гендиректор IKEA в России Понтус Эрнтелл рассказал, что к 2030 году большинство продуктов компании будет сделано из переработанных материалов. Уже сейчас на фабриках есть все возможности для переработки.

Накануне, в стартовый день ПМЭФ-2019 на сессии «Очистить страну от мусора: реформа в сфере обращения с отходами» по поводу реформы высказался Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Он отметил, что реформа в сфере обращения с отходами — одна из самых сложных в России.

Министр обозначил главные проблемы отрасли, которые могут негативно повлиять на ход реформы: «необоснованный пересмотр региональными властями тарифов, нормативов накопления, перенесение сроков начала работы регоператоров в некоторых субъектах, отсутствие дифференцированного подхода при определении норматива для жителей сельских территорий и мегаполисов и низкая собираемость платы за ТКО».

Добавим, что на территории ПМЭФ активно продвигается идея раздельного сбора: все мусорные баки разделены на три типа, отдельно сортируются пластик, бумага и прочие отходы.