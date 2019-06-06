Италия заинтересована в смягчения санкций против РФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Италия заявила о заинтересованности в смягчении санкции против России. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел республики Манлио Ди Стефано на ПМЭФ-2019.

«Я полагаю, что если мы заинтересованы в отношениях с Россией, если мы заинтересованы в снятии санкций… необходимо идти по пути смягчения санкционного режима», — отметил Манлио Ди Стефано.

По его словам, важно устранить те проблемы, которые стали причиной усложнения экономических отношений между Россией и Италией. Замглавы МИД республики заметил, что одним из выходов в сложившейся ситуации было бы укрепление отношений между малыми и средними предприятиями Италии и РФ. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Путин заявил, что Москва не ждет от Италии шагов по смягчению антироссийских санкции Евросоюза. Глава российского государства напомнил, что Италия является членом ЕС и НАТО, поэтому Рим полностью зависит от решений Брюсселя и Вашингтона.