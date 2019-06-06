Застройщик военного парка «Патриот» выплатит долг перед Альфа-банком

Москва, 6 июня. Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое занимается строительством военного парка «Патриот». В ГУОВ сообщили Федеральному агентству новостей, что долг перед банком будет выплачен в ближайшее время.

«В целях урегулирования финансовых претензий «Альфа-Банка», акционерное общество «ГУОВ» подтверждает готовность выполнить имеющиеся финансовые обязательства в течение ближайших месяцев», — сообщили в ГУОВ.

Кроме того, застройщик сообщил, что конкретные условия погашения задолженности будут направлены банку в максимально короткий срок. Компания продолжает осуществлять деятельность по выполнению государственных заказов в полном объеме, строительство объектов осуществляется в соответствии с графиками.

Главное управление обустройства войск занимается проектировкой и строительством жилых домов для военнослужащих, госпиталей, клиник, зданий кадетских и суворовских училищ и других объектов. Кроме того, компания построила в Подмосковье крупнейший военный парк «Патриот».