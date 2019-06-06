Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия

Застройщик военного парка «Патриот» выплатит долг перед Альфа-банком

42
0 Оставить комментарий

Застройщик военного парка «Патриот» выплатит долг перед Альфа-банком

Москва, 6 июня. Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ), которое занимается строительством военного парка «Патриот». В ГУОВ сообщили Федеральному агентству новостей, что долг перед банком будет выплачен в ближайшее время.

«В целях урегулирования финансовых претензий «Альфа-Банка», акционерное общество «ГУОВ» подтверждает готовность выполнить имеющиеся финансовые обязательства в течение ближайших месяцев», — сообщили в ГУОВ.

Кроме того, застройщик сообщил, что конкретные условия погашения задолженности будут направлены банку в максимально короткий срок. Компания продолжает осуществлять деятельность по выполнению государственных заказов в полном объеме, строительство объектов осуществляется в соответствии с графиками.

Главное управление обустройства войск занимается проектировкой и строительством жилых домов для военнослужащих, госпиталей, клиник, зданий кадетских и суворовских училищ и других объектов. Кроме того, компания построила в Подмосковье крупнейший военный парк «Патриот».  

infox - new
Автор: Евгения Авраменко
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров