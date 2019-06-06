Путин, Кудрин, Силуанов и десятки спикеров выступили на ПМЭФ-2019. События дня. ФАН-ТВ

Главное политическое, экономическое и общественное событие, как для России, так и для большинства стран мира сегодня проходит в Петербурге — ежегодный международный экономический форум. Об итогах первого дня наш сегодняшний выпуск.

В Санкт-Петербурге подошел к концу первый день международного экономического форума. Северная столица, которая ненадолго стала еще и столицей бизнеса, открылась сегодня для новых идей, дискуссий и сотрудничества. Лишь за три дня на полях «Экспофорума» пройдет около 170 конференций и встреч — их посетят более 20 тыс. инвесторов, политиков и, конечно, журналистов из разных стран мира. Для города на Неве ежегодный съезд, начиная с 1997 года, стал уже 23-м в истории. На правах временно исполняющего обязанности главы Санкт-Петербурга гостей напутствовал Александр Беглов:

«Важно, что в центре вашего внимания будут такие проблемы, как устойчивое развитие экономики, экологическая безопасность, технологический процесс, раскрытие потенциала людей и повышение их благополучия. Уверен, что в рамках форума будут найдены ответы на многие вопросы, которые волнуют бизнес, граждан нашей страны», — сказал Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Обширная деловая программа стартовала утром, а ключевой темой стала российская экономика. Спикерами выступили Эльвира Набиуллина, Максим Орешкин, Антон Силуанов и другие видные функционеры. Они поговорили о том, насколько Россия готова стать более открытой для бизнеса:

«Очевидно, что мы начинаем выстраивать ситуацию, которая основывается на наших собственных силах. Привлекаем те страны, которые сегодня готовы с нами работать, в первую очередь это Евразийский экономический союз. Расширяем сферу торговли, делаем более благоприятными условия для торговли, для расчетов, для развития бизнеса. Кто-то ограничивает, а мы наоборот открываемся и реализуем наши собственные условия для развития бизнеса», — отметил Антон, Силуанов, первый заместитель председателя Правительства РФ.

Чуть более сдержан в эмоциях, но все же настроен позитивно был глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что ощутимого кризиса пока не предвидится, а национальные проекты поспособствуют экономическому росту, пусть и не слишком быстрому. Особое внимание он уделил «Цифровой экономике», назвав ее радикальным и далеко идущим проектом. Но, по мнению Кудрина, такие программы, как «Здравоохранение» и «Образование» , требуют еще больших мер. Ведь именно эти отрасли развиваются в мире наиболее стремительно. Похоже, что в этом вопросе с ним согласен и ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов — он затронул тему онлайн-технологий:

«На мой взгляд, есть сектор, где онлайн замещает традиционный оффлайн полностью. Это модификация заочного образования. У нас в России 33% студентов — это заочники. И совершенно очевидно, что если мы переключим эти программы на онлайн-курсы ведущих университетов, мы сделаем серьезную инвестицию в качество образования этих людей, и, действительно, это будет таким серьезным государственным решением», — сказал ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов.

Само собой, спикеры не обошли стороной и онлайн-регулирование. Сегодня Интернет отличается не только доступностью, но и зачастую опасностью информации. К сожалению, единого решения этой проблемы пока не существует, но к нему необходимо стремиться:

«На самом деле у нас сегодня любое распространение информации требует дополнительного регулирования и соблюдения действующего законодательства. Просто на сегодняшний день такие инструменты органами исполнительной власти не используются в силу разных причин. Это не означает, что должны оставаться на территории РФ какие-либо лакуны, которые исключали возможность регулирования информации», — сказал Леонид Левин, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

А президент России Владимир Путин тем временем встретился с руководителями ведущих мировых информагентств из Китая, США, Японии и других стран. Российский лидер поразмышлял о том, почему сегодня мир не становится безопаснее, а новостные ленты «трещат по швам» от мировых конфликтов:

«Мы должны просто иметь в виду, понимать, в каком мире мы живем, какие угрозы и опасности нас поджидают. Если мы не будем держать под контролем этого «огненного змея», если мы выпустим его, не дай бог, из бутылки, это же может привести к глобальной катастрофе. Сейчас у нас на повестке дня продление Договора СНВ-3. Но можно и не продлевать. Если никому не хочется продлевать Договор СНВ-3, тогда не будем. Мы сто раз уже сказали, что мы готовы, с нами никто ведь не ведет переговоров до сих пор никаких. Обращаю ваше внимание — вообще не будет никаких инструментов, ограничивающих гонку вооружения», — подытожил Владимир Путин, президент России.

Не менее важными аспектами геополитики сегодня занимался и министр иностранных дел России Сергей Лавров — в ходе форума он провел десятки встреч с коллегами из ООН, Словакии, Венгрии, Греции, Центральноафриканской республики и других стран. Помимо двусторонних отношений, туризма и культуры, поднимались темы международных конфликтов. Но преобладала все же позитивная повестка, например, с Ботсваной Россия договорилась о безвизовом режиме, а с Грецией обсудила успешный запуск перекрестного года литературы. Что касается завтрашнего дня, одной из первых стартует конференция по актуальным проблемам энергетики, в частности, о поставках российского газа в Европу и нашумевшем проекте «Северный поток — 2». Сам форум продолжит работу до 8 июня.