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Россия

Список «аптечных наркотиков» расширен в России

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Список «аптечных наркотиков» расширен в России

Москва, 6 июня. Список так называемый «аптечных наркотиков» пополнили противоэпилептическое средство «Прегабалин», офтальмологический препарат «Тропикамид» и опиоидное обезболивающее «Тапентадол». Соответствующее решение было принято в правительстве РФ.

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление кабмина РФ о расширении списка лекарств, которые относят к сильнодействующим и ядовитым веществам.

Список «сильнодействующих веществ для целей статьи 234 и других статей УК РФ» пополнили «Прегабалин», «Тапентадол» и «Тропикамид».

Ранее Минздрав РФ предлагал внести «Прегабалин» в перечень сильнодействующих и ядовитых веществ, незаконный оборот которых запрещен согласно статье 234 УК РФ. Посетителям аптек он знаком по названию «Лирика». В 2016 году Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков предлагала приравнять этот препарат к наркотикам.

Согласно статье 234 Уголовного кодекса РФ, распространение запрещенных препаратов карается до восьми лет лишения свободы, а также штрафом до 200 тысяч рублей.

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Автор: Катерина Иванова
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