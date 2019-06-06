Депутат Рады призвал защищать русский язык на Украине

Киев, 6 июня. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий призвал отменить языковой закон, ограничивающий права национальных меньшинств. При этом парламентарий заявил о необходимости сделать украинский язык единственным государственным.

«Почему мы меньшие украинцы? Почему Украину нельзя любить на русском языке Я категорически против таких законов, которые четко разделяют», — возмутился Балицкий.

Балицкий пообещал, что если в Раду будут избраны бывшие региональные депутаты, то закон о языке будет отменен. При этом депутат назвал себя «русскоязычным патриотом Украины».

«Когда мы придем к власти, мы отменим этот закон и введем закон, который будет защищать все языки – и болгарский, и венгерский, и русский, и крымско-татарский. Оставляя государственным украинский. Я считаю, что этот вопрос достаточно важный, но к нему надо подойти более серьезно», — заявил депутат Рады в эфире телеканала ZIK.

В апреле 2019 года Рада приняла закон о языке, который ввел по всей стране принудительную и тотальную украинизацию. Новые правила обязывают использовать украинский язык во всех сферах жизни — в учебных заведениях, больницах, магазинах, на страницах СМИ и в органах власти. Следить за использованием украинского языка будут специалисты Национальной комиссии по стандартам государственного языка, а чиновникам время от времени придется сдавать экзамен.

Шестой президент Украины ранее заявлял, что пересмотрит принятые его предшественником Петром Порошенко и одобренные Радой инициативы, в том числе закон о языке. Зеленский заявил, что последствия принятого Радой закона об украинском языке «сложно спрогнозировать». Избранный президент Украины пообещал провести тщательный анализ закона на предмет соответствия Конституции.