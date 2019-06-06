Личный врач Алибасова рассказала о его состоянии

Москва, 6 июня. Продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов отмечает в четверг 72-летие. Именинник принимает поздравления в реанимации НИИ имени Склифосовского.

Личный врач Алибасова Марият Мухина в очередной раз подчеркнула, что продюсер попал в реанимацию, поскольку «случайно перепутал яд с чаем»: ни о каком суициде речь не идет, передает KP.RU.

«Более того, Бари Каримович на слухи о своей смерти заявил: «Не дождётесь! Я буду жить до 100 лет». Он в ясном сознании, не в коме, ни при смерти. Питается через зонд, говорит с трудом из-за ожога», — рассказала врач.

Мухина также сообщила, что ее пациент сейчас питается через зонд. В больнице ему предстоит провести не менее трех недель. После шоумен будет придерживаться строгой диеты: все протертое, на пару, без жареного и острого.

По словам врача, голос артиста должен полностью восстановиться, и проблемы с речью вскоре пройдут.

Напомним, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алибасов попал с сильнейшим ожогом пищевода. Как стало известно, продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Бытовая химия вызвала ожог дыхательных путей, пищевода и желудка, сообщил телеканал «360». В связи с тем, что бригада скорой помощи приехала быстро, ему оперативно поставили капельницу, сделали промывание.

Ранее стало известно, что продюсер решил обновить свое завещание. В своей последней воле он указал, кому должна будет достаться его недвижимость, права на группу «На-На», а также его любимец — кот по кличке Чуча, передавала «Газета.ру».