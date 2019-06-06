Путин оценил условия для работы международных инвесторов в России

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что экономическая политика РФ создает все необходимые условия для активной работы международных инвесторов. Соответствующее заявление глава российского государства сделал на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я хочу выразить надежду на то, что вам понравится у нас и в России, и в Петербурге на экономическом форуме, что эти встречи будут полезными, содержательными и создадут условия для развития вашего бизнеса в России», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что РФ ставит перед собой «достаточно большие и весьма амбициозные цели развития», которые выражены в нацпроектах. Путин также выразил надежду на то, что экономическая политика России дает определенные результаты и создает все необходимые условия для активной и эффективной работы международных инвесторов.

«Имею в виду те макроэкономические показатели, которых мы добиваемся, это и профицит бюджета, и профицит текущего счета платежных операций, значительный объем международных резервов», — пояснил лидер РФ.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня. За три дня участники и гости мероприятия обсудят перспективы развития российской и мировой экономик, правила глобальной торговли. Также внимание будет уделено обмену технологиями и инвестициям. Основная программа ПМЭФ-2019 проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Все мероприятия, а их в общей сложности будет 170, объединены девизом «Формируя повестку устойчивого развития».