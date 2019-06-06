Порошенко назвал капитуляцией итоги переговоров в Минске с участием Кучмы

Киев, 6 июня. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал «капитуляцией» результаты заседания контактной группы в Минске с участием Леонида Кучмы.

Порошенко напомни, что Кучма является официальным представителем Украины на переговорах в Минске, поэтому его деятельность должна осуществляться в рамках директив, которые были установлены действующим главой государства.

«Представитель трехстороннего контактной группы — представитель президента и должен действовать исключительно в пределах директив президента. И поэтому мы требуем ответа — это видение президента капитуляции Украины?» — заявил Порошенко в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.

Экс-президент Украины призвал не допустить «реванша и сползания обратно в российскую империю». По мнению Порошенко, все политические силы Украины должны выразить свою четкую позицию по данному вопросу.

Кроме того, Порошенко призвал продолжить блокаду Донбасса, отметив, что продукция предприятий ДНР и ЛНР не должна иметь доступа к рынкам США и Евросоюза, так как это может привести к отмене антироссийских санкций.

«Мы должны осознать последствия подобных заявлений и шагов. Мир на условиях капитуляции - это не мир, это и есть капитуляция», — добавил Порошенко.

Напомним, в 2014 году власти Украины объявили о начале проведения военной операции против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. В январе 2017 года украинские националисты заблокировали транспортное сообщение с республиками Донбасса, объявив «незаконной» торговлю с ДНР и ЛНР. Позднее по инициативе Порошенко Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел транспортную и экономическую блокаду Донбасса.

5 июня представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма предложил отменить экономическую блокаду Донбасса, что вызвало негативную реакцию со стороны Порошенко.