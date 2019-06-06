Совфед попросит ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества

Санкт-Петербург, 6 июня. Совет Федерации намерен обратиться в ООН с инициативой о признании Победы над нацизмом всемирным наследием человечества. Об этом заявила глава Совфеда Валентина Матвиенко в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

По ее словам, в ближайшее время Совет Федерации обратиться в ООН с предложением признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества. Матвиенко также добавила, что российская сторона намерена предложить зарубежным коллегам признать памятники борцам с нацизмом во всех странах всемирным мемориалом Второй мировой войны. В рамках этой инициативы планируется создание международного реестра памятников борцам с нацизмом.

«Таким образом, мы их защитим и не позволим осуществляться впредь актам вандализма и уничтожения нашей общей памяти», — подчеркнула Матвиенко.

Глава Совфеда добавила, что в России обеспокоены искажением исторических фактов в некоторых зарубежных странах, а также попытками героизации преступников и пособников фашистов. В этой связи Матвиенко напомнила, что в некоторых странах осуществляются процессы реабилитации фашизма, а также проводятся факельные шествия с нацистской символикой.

Генеральный секретарь ООН согласился с доводами Валентины Матвиенко, отметив, что обеспокоен ростом неонацизма в Европе и США. Гутерриш также добавил, что в настоящее время наблюдаются попытки переписать историю, передает ТАСС.