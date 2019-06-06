Представитель Алибасова опроверг сообщения о медикаментозном сне

Москва, 6 июня. Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин в беседе с Федеральным агентством новостей опроверг слухи о том, что заслуженный артист России находится в медикаментозном сне.

ФАН обратился к Горжанкину с просьбой прокомментировать публикации СМИ о том, что Алибасов, который находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского, якобы со вчерашнего дня в медикаментозном сне. Журналисты в своих сообщениях ссылаются на Бари Алибасова-младшего и утверждают, что продюсер якобы не просыпался с 5 июня.

«Он с утра не спал», — пояснил ситуацию Горжанкин.

Ранее 6 июня Горжанкин сообщил, что Алибасов подписал новое завещание. Три квартиры он оставил сыну Алибасову-младшему, земельный участок в Подмосковье стоимостью в 500 тысяч долларов — супруге Лидии Николаевне Федосеевой-Шукшиной, а права на песни и использование названия группы «На-На» — участникам коллектива Владимиру Политову и Вячеславу Жеребкину.

Напомним, в НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алибасов попал с сильнейшим ожогом пищевода. Как стало известно, продюсер по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока.