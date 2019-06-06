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ФАН-ТВ

Мединский высказался о фильме «Красный Воробей» и сериале «Чернобыль». ФАН-ТВ

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Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский выступил на ПМЭФ-2019 в рамках сессии «Экспорт культуры: возможности для представления наследия страны на международной арене». В частности, политик рассказал, что думает о нашумевшем сериале «Чернобыль»:

«Я смотрел три серии. Я стараюсь смотреть хорошее западное кино. Не потому что у меня много свободного времени, как правило, это делается в перелетах, а потому что это моя работа. Мы поддерживаем сериалы, мы поддерживаем мировое кино, поэтому нужно всегда смотреть. Тем более, если этот сериал касается событий в России. История такой больной для нас темы», — отметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Также политик высказался о фильме «Красный Воробей» и заметил, что сериал о трагедии, произошедшей на реке Припять, сильно отличается от картины американского кинорежиссера Фрэнсиса Лоуренса:

«Красный Воробей» — чудовищный совершенно в своей смехотворности», — заметил министр культуры РФ Владимир Мединский.

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Автор: Сергей Петров
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