Троица и Духов день 2019: когда отмечают, история и традиции, приметы и гадания, что нельзя делать

В начале лета христиане всех конфессий отмечают один из важнейших праздников — Троицу. Праздник также называют День святой Троицы или Пятидесятница. В православии этот праздник не только очень важный, но и один из самых любимых, с которым связано много народных традиций, обрядов, примет и запретов.

Когда отмечают Троицу в 2019 году

Троицу отмечают на пятидесятый день после Пасхи (поэтому праздник называют также Пятидесятница). Православные церкви, живущие по юлианскому календарю, отмечают День святой Троицы в воскресенье, 16 июня. День накануне — 15 июня — это Троицкая родительская суббота, когда принято поминать близких и всех умерших христиан.

Понедельник, 16 июня, после Троицы — это Духов день, праздник, посвященный святому духу.

Западные церкви, живущие по современному летоисчислению, отмечают Троицу 9 июня.

История праздника

Праздник посвящен святой Троице — богу-отцу, богу-сыну и святому духу. Согласно евангельскому преданию, на 50-й день после Пасхи на апостолов снизошел святой дух (его принято изображать в виде голубя), после чего они стали говорить на разных языках и смогли нести слово божие всем народам. Это событие произошло в иудейский праздник Шавуот, который отмечается на 50-день после еврейской Пасхи (Песаха). Считается, что именно в этот день Моисею на горе Синай были дарованы десять заповедей.

Христианский смысл праздника святой Троицы — неразрывная связь Ветхого и Нового завета.

Троица в славянской традиции

На Руси праздник Троицы знаменовал окончательное наступление лета, полный расцвет всех сил матушки-земли. Символом праздника считается береза, которая к этому времени покрывается молодой листвой. На Троицу березовыми ветками и молодыми деревцами и сегодня принято украшать храмы, жилища и могилы близких.

Троицкая неделя в славянской мифологии считалась «зеленой» или «русальей». В это время собирали цветы и травы, а также посещали кладбища, оставляя там угощение. Обряд «кормления покойников», имеющий очень древние корни, был призван отпугнуть потусторонние силы от живых и даже отогнать саму смерть. Этот обряд не одобряется церковью.

Также на Троицу и в течение всей «зеленой недели» устраивались гуляния с пикниками и застольями на природе, считалось, что это залог плодородия почвы и хорошего урожая.

Сватовство на Троицу

Троица считалась самым подходящим временем для сватовства. Те, кто сватался в это время, могли успеть пожениться в осенний период свадеб, который начинался после уборки урожая и продажи его излишков, когда у рачительных хозяев появлялись свободные деньги.

Эту традицию отражает поговорка: «На Троицу свататься — на Покров жениться» (Покров на Руси празднуют 14 октября).

Троица: приметы и гадания

Дождь на Троицу — к грибам. Посвататься на Троицу — к счастью.

Гадали на Троицу в основном девушки — на удачу и счастливое замужество. Для этого в Троицкую субботу девушки «завивали» березы — сплетали прямо на деревьях косы из длинных березовых веток. Если до Троицы коса не расплелась, значит, пора замуж. Расплелась — рановато еще, придется годик повременить.

Очень популярным было гадание на венках из трав и полевых цветов. Венки пускали по воде — куда поплывет, оттуда и суженый. Венок закружился на месте — замуж еще не срок; расплелся или утонул — жди неприятностей.

Троица: что нельзя делать

На Троицу на Руси чествовали матушку-землю, она считалась именинницей, поэтому все полевые работы были под строгим запретим. Нельзя было работать в огороде — особенно сажать или выкапывать растения, а также и во дворе. Разрешалось только кормить скотину и готовить пищу.

Под запретом были все острые предметы — топоры, ножи, лопаты и вообще весь сельхозинвентарь. Женщинам нельзя было заниматься рукоделием с использованием игл, спиц, ножниц и т. д.

Русалья неделя

Запреты касались и водоемов, считалось, что в это время русалки озоруют и могут разбудить водяного, который наделает бед. В Троицкую (русалью) неделю не купались в открытых водоемах и не стирали в них белье, да и баней пользовались с осторожностью.

Духов день

Следующий день после Троицы называется Духов день. В этот день землю также нельзя беспокоить, сохраняются и все остальные запреты. Зато в Духов день землю можно «покормить». В этот день на Руси прямо на земле устраивали застолья, разложив еду на скатертях. Считалось, что такие трапезы способствуют плодородию земли.

Также в Духов день принято искать клады, для этого надо приложить ухо к земле и прислушаться. Если ты землю-кормилицу ни в чем не прогневал, она откроет тебе свои самые сокровенные тайны.