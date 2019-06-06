Беглецы из «Эр-Рукбана» сообщили об усилении вербовки в союзные США группировки на юге Сирии

Сегодня через пункт пропуска «Джлеб» на территорию, контролируемую армией Сирии, вернулась очередная партия вынужденных переселенцев. Несколько сотен изможденных людей пересекли пустыню под палящим солнцем, и, как они рассказали, желающих повторить этот путь в лагере еще осталось предостаточно, передает местный источник в Facebook (@abbad.syriadze.7). Вот только удастся ли им это сделать — большой вопрос. В нем разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Контролируемая США 55-километровая «зона безопасности» вокруг их незаконной военной базы в Ат-Танфе, на территории которой находится лагерь беженцев «Эр-Рукбан», грозит стать большим концентрационным лагерем. Дело в том, что воспитанники американских тренировочных лагерей — боевики «Джейш Магавир ат-Тауры» — практически полностью взяли под свой контроль все стороны жизни там.

Администрация, так называемая полиция, распределение воды и продовольствия, гуманитарная и медицинская помощь — все это находится в их руках. Всевозможные ограничения и правила уже превратили жителей лагеря в заложников. Если раньше шла речь о выборочной вербовке в ряды группировки, то теперь ситуация усугубилась: либо ты член банды, либо беззащитный изгой, лишенный средств к существованию, и все чаще перед людьми и вовсе нет даже такой альтернативы.

Так, усилиями американцев и их наемников «Эр-Рукбан» из лагеря беженцев все быстрее превращается в базу вынужденных боевиков, лишенных надежды. И помогать беженцам, что угрожает Соединенным Штатам лишением живого щита, ни военные США, ни боевики, конечно, не собираются.

А вот для чего американцы формируют вокруг себя эту полуголодную армию — уже другой вопрос, который ООН и «прогрессивного» мирового сообщества, по мнению Вашингтона, касаться не должен, а потому оказывать беженцам помощь в их попытке выйти из-под американской оккупации западное сообщество и международные гуманитарные организации не спешат.

Как заметил в интервью ФАН ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов, наращивание численности вооруженных антиправительственных бандформирований по-прежнему входит в планы США, которые намерены продолжать атаки на позиции Сирийской арабской армии (САА) в центральной части САР.

«Ситуация в «Эр-Рукбане» все ухудшается, и слова бежавших оттуда граждан — очередное подтверждение этому. Теперь мы видим, что американцы еще более настойчиво принялись за создание подконтрольных бандгрупп для продолжения войны против правительственных сил. В таких условиях жителям приходится либо бежать, что становится все сложнее, либо, действительно, становится изгоями и выживать на последние средства. Таким образом, задачи Соединенных Штатов в Сирии все те же: им по-прежнему важно иметь как собственную пехоту группировки боевиков, которые бы занимались продвижением их интересов по свержению правительства САР или расчленению республики», — обратил внимание эксперт.

Несмотря на то, что эти действия американцев полностью противоправны, они не встречают никакого осуждения со стороны крупнейших международных организации, в том числе ООН. Между тем одно только их присутствие там является грубейшим нарушение суверенитета и независимости Сирии, напомнил востоковед.

«Безусловно, это противоречит международному законодательству. США должны прекратить оккупацию и выполнить общения собственного президента Дональда Трампа по эвакуации своего военного контингента из САР. Соответствующие требования Вашингтону также неоднократно и вполне закономерно предъявлял официальный Дамаск. Даже «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), на террористическую деятельность которого постоянно ссылался Пентагон, объясняя свое пребывание в арабской республике, не являлось основанием для операций Штатов. Теперь уже не актуально даже это прикрытие, которое раньше еще хоть как-то могло учитываться с оговорками», — резюмировал Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.