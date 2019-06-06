Меган Маркл решила стать неофициальной королевой США

Лондон, 6 июня. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл решила вернуться в США вместе со своей семьей. Невестка Елизаветы II решила выйти из тени королевской семьи и стать неофициальной королевой США.

«До в этого в СМИ говорили, что принц Гарри и Меган временно переезжают в Африку, но этого не произойдет, потому что Меган планирует вернуться в США», — сообщает Еxpress со ссылкой на источник.

Как отметил источник, Маркл решила переехать из-за королевской четы принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Бывшая актриса не хочет больше «довольствоваться вторыми ролями», пишет телеканал «360».

Стоит отметить, что супругу принца Гарри невзлюбили не только британцы, но и друзья члена королевской семьи. Как рассказала бывшая подруга пары, принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл. По ее словам, Маркл оказывает «дурное влияние» на принца.

Однако решение Маркл может не понравиться президенту США Дональду Трампу. Глава Белого дома явно не питает дружеских чувств к невестке Елизаветы II. Принц Гарри показательно игнорировал президента США Дональда Трампа во время приема американского лидера в Великобритании. Причиной такого поступка могло стать резкое высказывание Трампа в адрес Меган Маркл. Президент США в интервью британскому таблоиду The Sun назвал герцогиню Сассекскую «противной». Возможно, нелюбовь Трампа к супруге принца Гарри в свою очередь связана с ее недовольством его избирательной кампанией. Маркл заявила, что она была откровенно женоненавистнической и противоречивой.