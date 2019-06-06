Группа «На-На» с фанатами поздравили Бари Алибасова с днем рождения. ФАН-ТВ

Продюсер Бари Алибасов получил химический ожог пищевода и желудка четвертой степени, по ошибке выпив средство для прочистки труб. Сейчас состояние артиста стабильно тяжелое, врачи искусственно ввели его в медикаментозный сон. Отравление произошло накануне его 72-го дня рождения, и сегодня к стенам больничного корпуса поддержать «учителя» приехали коллектив «На-На» и фанаты.

Пиар-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горожанкин рассказал о происшествии журналисту ФАН-ТВ.

«Происшествие произошло 4 июня поздним вечером. Бари Алибасов один, находясь в студии, перепутал бутылку и глотнул какое-то количество агрессивного средства щелочного для прочистки труб «Крот» и сразу же почувствовал себя плохо. Он позвонил помощнику Сергею Моцарь и сообщил ему. Сергей сразу вызвал скорую и поехал к нему, через 15 минут, когда он подъехал, скорая уже была на месте и уже производила необходимые действия по спасению Бари Алибасова. Сегодня он находится в медикаментозном сне, врачи приняли решение, что это необходимо, чтобы он быстрее восстанавливался. А так, сегодня у него день рождения, ему исполнилось 72 года. Группа «На-На» приехала к стенам Склифа, фанаты пришли поздравить его. Все его поздравляют, звонят, пишут», — сказал Горожанкин.

Обычно при таких отравлениях нельзя говорить, что человек за несколько дней станет чувствовать себя хорошо. Медики делают все возможное, чтобы скорее поставить Бари Алибасова на ноги.