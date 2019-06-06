Налог на неиспользуемые сельхозземли в России хотят увеличить в 10 раз

Москва, 6 июня. В Государственной думе РФ предложили увеличить налог на неиспользуемые земли сельхозназначения в 10 раз.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин обратил внимание, что в России сокращается площадь сельскохозяйственных земель. Он отметил, что зачастую это связано с тем, что владельцы этих участков не используют их по назначению.

«Многие понабрали землю, и она стоит без дела, — констатировал Кашин. — А люди, которые хотят работать, вынуждены уезжать из села, потому что нет земли — нет работы».

Парламентарий считает, что увеличение налога на неиспользуемые земли сдвинет «больную тему с мертвой точки».

«Тогда нерадивые собственники вынуждены будут уступить землю тем, кто хочет и готов работать на ней», — приводит его слова «Парламентская газета».

Депутат пояснил, что для этого необходимо будет внести изменения в Налоговый кодекс РФ. На данный момент инициатива только формируется, однако уже имеет поддержку в Совете Федерации. Первый зампредседателя комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский заметил, что этот опыт используется в других странах.

«Это общемировая практика — например, в Европе за неиспользование сельскохозяйственных земель присуждают огромные штрафы, — привел он пример. — Поэтому возделывается каждый пригодный для этого клочок земли».

Он добавил, что в настоящее время проблема с землями сельхозназначения обстоит в России не так остро, однако до сих пор сохраняется и нуждается в скорейшем решении.