Экс-супруга Малашенко обвинила Рынску в краже ковра

Москва, 6 июня. Бывшая жена покойного медиаменеджера Игоря Малашенко Елена обвинила светскую львицу и блогера Божену Рынску в краже ковра.

Елена обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. По словам заявительницы, Рынска украла ковер стоимостью 500 тысяч рублей, который принадлежал ей и бывшему мужу. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Напомним, один из основателей НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко ушел из жизни 25 февраля в Испании в возрасте 64 лет. Полная токсикологическая экспертиза, которую провели после его смерти, ничего подозрительного не выявила. Прощание с Малашенко состоялось в Москве 18 марта, похоронили его на Троекуровском кладбище. Проститься с Малашенко пришли его родные, близкие и коллеги, в том числе вдова Божена Рынска, его дети, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, журналисты Павел Лобков, Андрей Красовский и адвокат Малькольм Тауб.

Сама Рынска — супруга Малашенко — заявила, что винит себя в смерти мужа. По словам журналистки, ее не было рядом, когда он умер. После отъезда Малашенко в Испанию Рынска решила отправится в Вильнюс, а после — к супругу.

Она также поделилась, что ей пришлось самой заниматься всеми делами по бракоразводному процессу и разделу имущества Малашенко с его первой супругой. По мнению Рынски, именно судебный процесс стал причиной его смерти. Она заявила о намерении мстить за смерть Малашенко.

Напомним, Малашенко был женат на Елене Пивоваровой. В январе 2018 года пара решила разойтись, начался бракоразводный процесс, который завершился спустя практически год. С 2018 года медиаменеджер был женат на журналистке Божене Рынске.