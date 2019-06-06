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Россия и Мальдивы планируют перейти на безвизовый режим

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Медведев одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Мальдивами

Москва, 6 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения о взаимной отмене визовых требований для граждан РФ и Мальдив. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава правительства одобрил, проект соглашения об отказе от визовых формальностей при взаимных поездках граждан России и Мальдив. Данное соглашение было подготовлено министерством иностранных дел России совместно с мальдивской стороной.

Кроме того, Медведев поручил МИД РФ подписать данное соглашение от имени правительства РФ после достижения договоренностей с Мальдивами.

В настоящее время российские туристы могут находиться без визы на территории Мальдив не более 30 дней. Проект соглашения, которое обсуждают Москва и Мале позволит российским гражданам пребывать без виз на территории Мальдив в течение 90 дней.

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Автор: Артем Никулин
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