Россиян шокировали планы «Перекрестка» продавать еду в кредит

Москва, 6 июня. Россияне бурно обсуждают планы сети «Перекресток» запустить продажу продуктов в кредит. Часть пользователей соцсетей отреагировала на это сообщение с юмором, но некоторых новость об этом повергла в настоящий шок.

«К обуви и пальто в кредит все привыкли. Но чтобы макароны в кредит…», «Да, да, вот оно и приближается! Продукты в кредит!!!», — возмутились юзеры.

Один из участников обсуждения с иронией предположил, что за «неуплату сыра» к россиянам начнут приходить коллекторы.

«Забавная кредитная история у человека получается: машина, ипотека и, например, дошираков на 10 косарей», — пошутил еще один пользователь.

Как сообщал ранее телеканал «Царьград», о возможной начале продажи продуктов в кредит сегодня сообщили представители ретейлера X5 Retail Group. Планируется, что клиентам сети супермаркетов «Перекресток» будут выдавать цифровые карты рассрочки. Их обладатели смогут делать покупки «в кредит с льготным периодом».

Отметим, что по данным за первый квартал 2019 года россияне задолжали банкам почти 1,6 триллиона рублей. По мнению главы Центробанка РФ Эльвиры Набиуллиной, высокая закредитованность связана с низким уровнем жизни людей.При этом она подчеркнула, что это совершенно не означает, что на рынке потребительского кредитования появляется пузырь.