Российские власти планируют расширить список льготников по ипотеке

Москва, 6 июня. Российские власти планируют расширить категорию молодых семей, которые могут претендовать на субсидирование процентной ставки по ипотеке от государства. Об этом в четверг заявил вице-премьер России по вопросам строительства Виталий Мутко.

«Мы рассчитываем, что во второй половине года ставка должна быть стабилизирована. Есть целая категория, которой мы субсидируем процент по ипотеке. Мы хотим расширить субсидирование ипотек молодым семьям», — отметил он.

Мутко также затронул вопрос введения новых правил долевого строительства. По его словам, данный механизм будет полностью отлажен в течение одного-двух лет. При этом вице-премьер выразил уверенность, что данная реформа не приведет к уходу с рынка всех небольших застройщиков, передает телеканал 360.

Напомним, что с 1 июля в РФ вступают новые правила долевого строительства. Теперь застройщик не может сразу инвестировать собираемые с дольщиков средства в производство. Эти деньги будут храниться на специальных эскроу-счетах, доступ к которым строительная фирма получит лишь после того, как сдаст ключи. Кроме того, регионам дано больше полномочий по контролю за ситуацией на рынке недвижимости.

На днях президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании правительства, призвал российские власти приложить максимум усилий, чтобы «позорное словосочетание «обманутый дольщик» навсегда осталось в прошлом.