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ФАН-ТВ

Иностранные студенты прочли стихи в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. ФАН-ТВ

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Русский поэт, известный во всем мире, отмечает свой день рождения. Творчество Александра Сергеевича актуально и в современном мире, а его вклад в русский язык сложно оценить и по сей день. Не случайно, что в день рождения именно этого поэта свой праздник отмечает русский язык. В нашей стране Пушкина читают все, каждый человек знает хотя бы четверостишие из его стихотворений.

 

«Спрашивают, сколько раз вы читаете Пушкина, надо отвечать я всю жизнь его читаю, с детства и до преклонных лет, поскольку без него мы бы сегодня не владели таким красивым языком, который вообще является мировым достоянием. Для меня это очень радостно, что я вижу, что молодежь сегодня, которая читала стихи, они настолько стали  преемственность сохранять, при всем том, что мир наш сегодня зацифровался»,— считает пенсионер Юрий Черкунов.

 Творчество Пушкина вытаскивает детей из гаджетов, и они не только читают произведения русского поэта, но и сами посвящают ему стихи.

«Пушкин, наш поэт великий,

Наш учитель, вдохновитель.

Спасибо гению стиха За мощь и силу языка.

Он сказки миру подарил,

Стихи, поэмы сочинил.

Поэта вклад внесен на многие года

И Пушкин в нашем сердце навсегда»,— прочитал стихотворение собственного соичнения четвероклассник Вячеслав Дегтев.

6 июня в день рождения великого поэта люди приходили на Пушкинскую площадь и возлагали цветы к его памятнику. Среди пришедших были  иностранные граждане. Студенты из Китая прочли стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла», а курсанты из Республики Конго — «У лукоморья дуб зеленый». И ведь, действительно, творчество Пушкина — это на весь мир.

Иностранные студенты прочли стихи в честь 220-летия со дня рождения Александра Пушкина. ФАН-ТВ

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Автор: Анна Агибалова; Александр Окунев
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