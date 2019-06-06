Лавров и глава МИД Ботсваны на ПМЭФ-2019 подписали соглашение об отмене виз

Москва, 6 июня. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Ботсваны Юнити Доу подписали соглашение об отмене визовых требований, сообщили в министерстве иностранных дел России.

Лавров поблагодарил коллегу из Ботсваны за визит на Петербургский международный экономический форум. Он отметил, что, несмотря на то, что их встреча будет короткой, она является важной для РФ и Ботсваны. Глава МИД РФ заметил, что Москва заинтересована в развитии отношений с африканским партнером.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы региональной и африканской повесток. Кроме того, Лавров и Доу подписали соглашение об отмене виз.

«Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Ботсвана об отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Ботсвана, которое мы только что подписали, позволит нашим народам, представителям бизнес-сообщества более комфортно общаться друг с другом, — заметил российский министр. — Это очень важный шаг».

Ранее на полях ПМЭФ представитель посольства Демократической Республики Конго в РФ Джозеф Киндунду Мукомбо сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей о том, что его страна намерена подписать стратегические контракты с энергетическими компаниями России. Он добавил, что у РФ и ДРК уже очень хорошие отношения, но странам надо взрастить их до прежнего уровня.