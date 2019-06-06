Россия не нуждается в приглашениях. Роман Носиков о праздновании «Дня Д» без русских

Россию не пригласили на торжественные мероприятия по случаю очередной годовщины высадки союзников в Нормандии. Вернее, пригласили, но подчеркнуто издевательски: слишком поздно и не указав уровня представительства.

Россияне возмущены, «небратья» злорадствуют, «колбасные» эмигранты потирают руки. Кремль хранит ледяное спокойствие. Один лишь министр иностранных дел Сергей Лавров скупо оборонил: делегация из Москвы не поедет на торжества, форма приглашения этого не предусматривала.

Интересно, что возмущены не только россияне, но и, например, французы. Они оставляют гневные комментарии под новостью в Le Figaro.

Scanie: «Конечно, отсутствие российского лидера, будь то в Портсмуте или в Нормандии, глубоко шокирует. Как будто 20 миллионов погибших советских граждан не достойны памяти».

mennen: «Именно русские заплатили больше всех за нашу свободу. Слава русскому народу, позор французам, многие из которых сотрудничали с нацистами».

ca18: «Меркель приедет, Путин не приглашен. Это граничит с гротеском. Я не знал, что в 1944 году Германия была нашим союзником, а русские были врагами…»

И только редкие комментарии носят одобрительный характер:

billylitaliano: «Американцы нас спасли от диктатуры нацизма и диктатуры коммунизма».

Stanislas75: «Путинский режим дрейфует и стремится уничтожить европейские демократии. Он нам не союзник, если не брать в расчет крайне правые партии».

Лично я всегда за правду. А правда в том, что 6 июня 1944 года Британия и США начали операцию по недопущению Советского Союза в Западную Европу. Нашей стране было позволено — и нам в этом даже помогли — сломать хребет нацистскому зверю, но теперь нужно было лишить СССР плодов этой победы.

То есть «День Д», годовщину которого Европа сейчас отмечает, был изначально антисоветским, антирусским действием, главным мотивом которого было не стремление к уничтожению нацизма, а желание «минимизировать ущерб» от неотвратимой победы русских в войне.

И коммунизм тут не при чем, потому что сейчас никакого коммунизма в России нет, а стремление к отделению России от Европы никуда не делось: оно осуществляется самыми подлыми, кровавыми и людоедскими способами.

В тот день в 1944 году бомбардировщики и артиллерия, которые должны были уничтожить немецкие укрепления, промахнулись, и десант высадился прямо под орудийный и пулеметный огонь противника. Американские и британские генералы в тот славный день занимались именно тем, за что они упрекают советское военное руководство, — гнали своих солдат на убой.

В освобожденных городах Франции американцы делали ровно то, в чем Запад обвиняет сейчас советских солдат, — совершали массовые изнасилования. Это практически не каралось, а негласно даже поощрялось. Считалось, что французские женщины должны в такой форме выражать благодарность за освобождение от немцев.

Сами же французы, освободившись от оккупации, первым делом тоже занялись женщинами — теми, кто сожительствовал с немцами. Их хватали на улицах, избивали, брили наголо и позорили.

Так что вполне естественно, что им хотелось бы отметить этот праздник между собой. Потому что при русских, с их Курской дугой и Сталинградом, праздновать просто стыдно.

К тому же, если у русских есть «праздник со слезами на глазах», то для европейцев с американцами это праздник с кислыми лицами. Потому что все получилось не так, как хотелось. Из-за русских, которые оказались совсем не теми, за кого их считали. Может быть, поэтому и в мае в Европе принять не праздновать, а молить: «Никогда снова!»

Но это еще не все, что можно сказать по этому поводу.

Дело в том, что неприглашение России на годовщину «открытия Второго фронта» — это классический случай яркого символизма. А символизм — очень надежный, очень яркий симптом импотенции.

Если бы сегодня США действительно могли уязвить Россию, то они выбили бы нас из Крыма, устроили бы переворот в Венесуэле, свергли бы Башара Асада в Сирии и остановили бы строительство «Северного Потока — 2» на Балтике. Но поскольку американцы не в состоянии сделать ничего из вышеперечисленного, им приходится ограничиваться ярким символизмом, месседжами и знаками.

Отвечать на такой символизм нужно в строгом соответствии с уже сложившимися традициями. Строить «потоки», реакторы и мосты. Проводить дедолларизацию экономики. Поддерживать дружественные страны там, где нам это удобно и выгодно.

В конце концов, в 1945 году нас в Берлин тоже никто не приглашал — и ничего. Мы не переживали по этому поводу — пришли непрошенными.

Мы вообще все самое лучшее в своей истории сделали без приглашения: и в 1814 году, и в 1945 году, и 12 апреля 1961 года. И в августе 2008 года, и в феврале—марте 2014 года.

Россия нигде не заканчивается и ни в чьих приглашениях не нуждается.