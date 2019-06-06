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Главные новости 6 июня

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Главные новости 6 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 6 июня.

ФАН представляет документальное расследование «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР». Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР.

Актер Александр Кузнецов, исполнивший роли в фильмах «Джек Восьмеркин — американец» и «Парад планет» скончался в возрасте 59 лет. Исполнитель роли Джека Восьмеркина умер в 59 лет.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали. Актера Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве.

Бари Алибасов подписал новое завещание, сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин. Стали известны подробности нового завещания Алибасова.

Порошенко потребовал от Владимира Зеленского объяснений в связи с заявлениями о возможном снятии блокады с ДНР и ЛНР. В Госдуме требование Порошенко к Зеленскому по Донбассу назвали истерикой.

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, как Киев обманывал Москву и нарушал договоренности. Бывший украинский министр рассказал, как Киев обманывал Москву.

Продюсеру Бари Алибасову в ближайшие три дня могут сделать операцию. Об этом заявил бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин. Экс-участник «На-На» рассказал, что Алибасову могут сделать операцию.

Адвокат попавшего в больницу Бари Алибасова Сергей Жорин заявил, что музыкальный продюсер еще 7 лет назад написал завещание. Адвокат Жорин рассказал о завещании Алибасова.

В администрации президента назвали инцидент с плагиатом в выступлении Зеленского сознательной провокацией команды Порошенко. На Украине началось расследование из-за схожести выступлений Зеленского и Порошенко.

Петр Порошенко попытался навредить будущему президенту Украины Владимиру Зеленскому, приняв ряд спорных законов. Лавров объяснил, как Порошенко перед уходом навредил Зеленскому.

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Автор: Сергей Петров
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