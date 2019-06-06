Донбасс сегодня: в ЛНР наказаны убийцы Спеца, теракт предотвращен в ДНР, армия Киева несет потери

Донбасс, 6 июня. Украинские войска продолжают преступную тактику обстрелов, в том числе с использованием беспилотников. В Луганске осудили украинских диверсантов. Киевские подразделения несут потери. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В зоне проведения Операции объединенных сил Киева в Донбассе за прошедшие сутки режим тишины Украиной был нарушен девять раз с применением различных видов огнестрельного вооружения. По территории Луганской и Донецкой народных республик выпущено 105 боеприпасов, информируют представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

По сообщению представителя Управления Народной милиции ДНР Даниила Безсонова, обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины подверглись следующие города и населенные пункты республики: Горловка, Доломитное, Минеральное, Спартак и Жабичево. Ранним утром 6 июня ВСУ успели обстрелять Ясиноватую и район Васильевской насосной станции.

В Горловке осколочное ранение получил мужчина. В Донецке силами Народной милиции предотвратили смертельную угрозу в виде беспилотника с боевым зарядом.

Как сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК, единичному обстрелу подвергся район села Крутая Гора из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Народная милиция ДНР предотвратила очередной теракт

В Донецке 5 июня был сбит украинский беспилотник. По словам представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова, военнослужащие ВС Украины направили беспилотный летательный аппарат, оснащенный взрывным устройством, в сторону мирных мусульман, совершающих праздничную молитву в микрорайоне «Текстильщик». Однако аппарат был своевременно сбит силами противовоздушной обороны ВС ДНР.

Накануне произошел обстрел мечети во время нахождения там более 500 верующих, после которого украинские СМИ пытались выдать удар ВСУ за провокацию Народной милиции ДНР в отношении своих же мирных жителей.

Это уже вторая попытка теракта за последние два дня в отношении мусульманской общины ДНР. Указанные факты можно считать серией террористических актов, совершенных командирами ВСУ в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории республики.

Пока в Минске после длительного перерыва происходило заседание контактной группы, а подгруппа ДНР выступала с основным вопросом об эскалации, устроенной ВСУ на линии соприкосновения, в Донецке чуть не погибли люди. Слаженные, оперативные действия военнослужащих ДНР предотвратили трагедию.

Генпрокуратура ДНР расследует ранение мужчины в Горловке

Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело по статье «Теракт» в отношении комбрига 30-й бригады Ивана Гараза, который отдал приказ на обстрел мирной Горловки 5 июня.

В ходе обстрела мужчина 1986 года рождения получил тяжелые осколочные ранения в плечо. Обстрел велся со стороны населенного пункта Дзержинск. Как сообщает представитель оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов, пострадавший находится в состоянии средней тяжести в городской больнице, где врачи предпринимают все усилия для ликвидации последствий огнестрельного ранения.

Генпрокуратура ЛНР сообщила о приговоре диверсантам

Военный суд ЛНР вынес приговор украинским диверсантам, которые обвиняются в совершении на территории республики убийств и терактов.

Целый ряд убийств высокопоставленных лиц и террористических актов на территории ЛНР организованная группа из 16 преступников совершила, ссылаясь на необходимость проведения так называемой АТО на «оккупированной» территории. Так, 4 февраля в Луганске был подорван автомобиль начальника УНМ ЛНР Олега Анащенко с позывным Спец. Офицер погиб на месте.

О вынесении приговора сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуры ЛНР. Участники преступной группы осуждены на разные сроки — от 11 до 20 лет лишения свободы.

Небоевые потери украинских военных

«Огнестрелы» заработали себе двое военнослужащих ВСУ во время пьяной потасовки. В пресс-службе НМ ЛНР сообщили, что в 54-й бригаде ВСУ ранения из табельного оружия получили два человека, находящихся во время конфликта в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент происшествие с личным составом скрывается от вышестоящего руководства. Но позже по обычаю ВСУ ранения будут выданы за боевые потери на поле боя, а виновниками представлены военнослужащие Народной милиции.