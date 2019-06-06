Премьер Армении прибыл в Петербург на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Петербург, где в эти дни проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Его самолет в четверг приземлился в аэропорту «Пулково».

Ожидается, что Пашинян встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также проведет встречу с представителями армянской общины. Кроме того, премьер Армении намерен принять участие в дискуссии «Формируя повестку устойчивого развития» в рамках ПМЭФ. Согласно уточненным данным, Пашинян уже прибыл в Константиновский дворец на встречу с Путиным.

Напомним, что в четверг президент РФ Владимир Путин прибыл в Северную столицу, чтобы принять участие в ПМЭФ. У российского лидера сегодня запланирована встреча с Пашиняном, президентом Болгарии Руменом Радевым и председателем Китайской народной республики Си Цзиньпином.

Открыл международный форум временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов. По его словам, в центре внимания участников дискуссионных площадок будут вопросы экономического и технологического развития, обеспечения экологической безопасности и повышение уровня жизни людей.