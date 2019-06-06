Судан лишили членства в Африканском союзе

Хартум, 6 июня. Совет мира и безопасности Африканского союза принял решение приостановить членство Судана в организации. В АС потребовали от Хартума сформировать гражданское правительство, об этом сообщает Reuters.

Заседание Совета мира и безопасности АС прошло в четверг, 6 июня, в Аддис-Абебе. По итогам встречи представители стран-членов организации заявили о приостановлении участия Судана в АС. Как отметили в организации, решение якобы связано с ростом насилия в стране.

Кроме того, в организации отметили, что посредником в переговорах между Военным советом и оппозицией выступит премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. В пятницу глава эфиопского правительства прибудет в Хартум. В рамках однодневного визита премьер Эфиопии встретится с представителями обеих сторон. На фоне решения АС Вашингтон заявил о срочной эвакуации американского посольства в Хартуме.

В Судане 11 апреля произошел военный переворот, которому предшествовали четырехмесячные мирные акции протеста. В результате переворота президент Судана Омар аль-Башир был отстранен от должности, а позднее помещен в тюрьму. На время переходного периода был сформирован Военный совет, который взял власть в свои руки до проведения выборов.

Однако мирные митинги в Судане переросли в массовые протесты. Как сообщал корреспондент Федерального агентства новостей, неизвестные молодые люди с закрытыми лицами стали появляться на месте мирных выступлений граждан, они разбирали брусчатку и строили баррикады. При этом неизвестные провоцировали сотрудников Службы безопасности республики, которые следили за мирным проведением выступлений. Сами суданцы заявили о некой «третьей силе», которая стремится сорвать проведение выборов и мирную передачу власти.

Выяснилось, что инициаторами провокаций выступили те, кто многие годы жил за рубежом, а теперь решил дорваться до власти в Судане. Среди них член оппозиционной партии «Силы декларации свободы и перемен» (СДСП) Али Махмуд Хасанейн, который долгое время жил в Великобритании. Также среди главных агитаторов за нарушение порядка в стране оказался преподаватель кафедры социологии в Хартумском университете Мохаммед Юсиф, который получил докторскую степень в Великобритании, и в апреле, после свержения Башира, отказался обсуждать передачу власти Военному совету. Проживающий долгие года в Германии и США глава Национального фронта перемен Али Махмуд Хассанейн вернулся в Судан лишь в апреле текущего года и выступил за разделение страны на шесть регионов.

Таким образом, инициаторами провокаций в Судане стали жители западных стран, в основном США и Великобритании, которые вернулись в страну в период кризиса и решили воспрепятствовать мирному переходу власти в Судане. При этом Лондон и Вашингтон поддерживают дестабилизацию ситуации в африканской стране и срывают переход власти, который может обеспечить только Военный совет. Африканский союз в свою очередь вторит политике западных держав и поддерживает изоляцию Судана, исключая его из организации.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Богданов заявил, что Москва поддерживает контакты со всеми сторонами конфликта в Судане и выступает против любого иностранного вмешательства в дела этой страны.