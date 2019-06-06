Мединский рассказал о методе «культурной ковровой бомбардировки»

Санкт-Петербург, 6 июня. Министр культуры РФ Владимир Мединский на площадке ПМЭФ-2019 рассказал, что из русской культуры оказывается в зарубежном топе, а что туда даже не попадает, передает ФАН.

«Хорошо продается бренд, традиция, история. Большой театр продается лучше, «тьмутараканский» — хуже. Когда речь идет об исполнительском мастерстве, о музыкантах-исполнителях — здесь мы в топе. А если о создании музыкальных произведений, популярной музыке — здесь мы совсем не в топе», — поделился своим мнением Мединский.

По словам министра, современных композиторов России за рубежом знают мало, даже популярные находятся «в хвосте» рейтингов.

«Англоязычный мир диктует абсолютно другие правила игры. То же самое с кино: мы можем говорить, что снимаем прекрасное кино, но оно имеет очень узкий рынок. 140 млн человек — прямые продажи нашего кино» — добавил глава министерства культуры РФ.

Одним из удачных проектов «культурного экспорта» Мединский назвал фестиваль «Русские сезоны».

«Мы выбираем одну страну и методом ковровой бомбардировки отправляем туда максимальное количество наших культурных представителей — выставки, концерты, кинофестивали. Это хорошо работает и оставляет задел для сотрудничества на будущее», — пояснил министр.

Мединский также добавил, что работу фестиваля удалось организовать так, что театры обеспечивают себе полные залы зрителей, а министерство культуры оплачивает билеты и вывоз декораций.

Вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец добавила, что с завидным для других видов искусств постоянством из-за рубежа просят привезти на гастроли русские театры.

«Есть устойчивый спрос на драматическое искусство. Люди слушают наши спектакли с подстрочником, меня это поражает», — отметила Голодец.

По ее словам, особенно востребованы за рубежом МХАТ, БДТ и другие театры.