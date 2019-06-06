Сомнения в реализации Украиной в обозримом будущем каких бы то ни было мирных инициатив по Донбассу выразил в беседе с Федеральным агентством новостей командир 1-го батальона территориальной обороны (БТрО) Вооруженных сил Донецкой народной республики Сергей с позывным Длинный. Его позиции находятся в районе села Озеряновка под Горловкой.

Военнослужащий ДНР заявил о том, что пока, глядя на происходящее, ему не верится в то, что какие бы то ни было мирные планы будут реализованы.

«Надо смотреть на реальные действия, а пока действия — только одни обстрелы, — констатировал он. — Мне пока что верится с трудом в то, что они что-то будут делать. Мне кажется, что это все-таки некий отвлекающий маневр, как это было раньше — мол, «да-да, мы занимаемся». А сами будут искать какую-то причину, чтобы вновь и вновь отходить от минских соглашений. Тем более что Владимира Зеленского предупредили: если он закончит войну, [украинский радикальный националист, лидер запрещенной в России группировки «Правый сектор»1 Дмитрий] Ярош начнет бунты и все остальное».

При этом Длинный отметил, что сегодня на его участке фронта все спокойно.

«Пока тишина, нет какой-либо активной фазы, — сообщил он. — Но как показали предыдущие дни, идут довольно-таки мощные обстрелы, применяются минометы калибром 120 мм. Вы сами видите — под обстрел попала мечеть. То есть эти люди [ВСУ] совершенно не стесняются».

Сергей также обратил внимание на то, что украинская сторона даже в предоставлении жителям ДНР и ЛНР российских паспортов видит нарушение «Минска».

«Даже в связи с паспортами они кричат о том, что это нарушение минских соглашений и т. д. Хотя в минских соглашениях о паспортах вообще ничего не написано!» — напомнил Длинный.

Другая проблема, по мнению комбата НМ ДНР, это управляемость ВСУ и спецслужб Украины.

«Пока события говорят о том, что управляемости на Украине нет, — уверен он. — Хотя украинские власти говорят, что не стреляют, на самом деле они стреляют, причем мощно и определенно без приказа. Давайте посмотрим на приезд самого Зеленского в зону так называемой АТО. Мне кажется, он прекрасно знает о том, что его подчиненные стреляют».

По мнению Длинного, сейчас очень трудно обсуждать предсказуемость Зеленского. Этого человека никогда никто не видел в политике, а видели как комика во всем остальном.

«И мы не можем пока сказать, какое он выберет направление, — считает военнослужащий. — Это покажет только время. В ближайшее время, я думаю, мы будем более точно знать, чего он собирается добиваться и какой он возьмет курс. Но судя по тому, что он поехал договариваться с НАТО о том, чтобы поставили Украине вооружение и взяли их под защиту, вряд ли что-то будет улучшаться. Наоборот, все будет только усиливаться».

В завершение беседы с ФАН Длинный констатировал, что продолжение войны выгодно и Западу, и украинским олигархам, а пострадают от происходящего в первую очередь простые люди.

«Американские «коршуны» увеличили поставки вооружений, денежных средств и всего остального. Западу выгодно, чтобы здесь был конфликт — на этом можно отмывать деньги! Что американцы, что украинские олигархи. А страдать, как обычно, будет простой народ что с одной стороны, что с другой», — подытожил он.

Напомним, гражданская война началась на Украине в апреле 2014 года. По разным оценкам, ее жертвами с обеих сторон — востока и запада страны — стали от 10 тысяч до 30 тысяч человек, включая военных и гражданских. Что же касается пленных и пропавших без вести, то речь может идти о нескольких сотнях человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.