Путин провел встречу с премьером Словакии на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин встретился с премьером Словакии Петером Пеллегрини на полях ПМЭФ.

Стороны обсудили текущие отношения двух стран. Путин подчеркнул, что Словакия является одним из важнейших экономических партнеров РФ. Так, уже в первом квартале нового года товарооборот между государствами вырос на 25%.

Продолжает работать и российско-словацкая межправительственная комиссия. Ее очередное заседание состоится состоится в Сочи в октябре 2019 года.

Пеллегрини в свою очередь отметил «очень хорошее, открытое сотрудничество в области энергетики», а также выразил надежду, что в будущем это не изменится. Кроме того, он указал на повышенный интерес жителей Словакии к изучению русского языка».

Словацкий премьер добавил, что в августе в республике будут праздновать 75-ю годовщину Словацкого национального восстания и пригласил Путина посетить это мероприятие.