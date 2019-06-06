Лавров призвал власти ЦАР ускорить расследование убийства российских журналистов

Санкт-Петербург, 6 июня. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратился к главе МИД ЦАР Сильви Байпо-Темон с просьбой максимально ускорить расследование убийства трех российских журналистов в африканской стране. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Лавров обратился с призывом максимально ускорить расследование убийства в ЦАР в июле 2018 года троих российских журналистов», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Встреча Лаврова с коллегой из ЦАР состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Глава МИД РФ напомнил, что у Москвы и Банги «очень давняя, добрая история дружеских отношений», которая помогает государствам сотрудничать с пользой для развития африканской страны.

Российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 30 июля 2018 года на дороге в 23 км от города Сибю. Согласно данным ООН, это один из самых опасных районов страны. Они отправились в африканскую страну для работы над фильмом по заказу Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского, при этом у погибших были с собой просроченные журналистские удостоверения.

Федеральное агентство новостей провело расследование с участием независимых журналистов и профессионального детектива. По итогам расследования ФАН представило фильм «Кто стоит за убийством российских журналистов в ЦАР», в котором изложило все собранные полицейскими, журналистами и детективом факты.