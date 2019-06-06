Роскомнадзор готов заблокировать девять VPN

Москва, 6 июня. Роскомнадзор заявил о готовности заблокировать девять VPN-сервисов, которые не подключились к реестру запрещенной информации. Об этом в четверг заявил глава ведомства Александр Жаров, который в четверг посетил ПМЭФ.

По его словам, лишь один VPN-сервис (Kaspersky Secure Connection) из десяти подключился к реестру.

«Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована. Значит, будем это и делать в какие-то сроки», — пояснил Жаров «Интерфаксу».

Глава РКН добавил, что блокировка может произойти в течение месяца. В настоящее время ведомство ведет переговоры с пятью сервисами. Жаров добавил, что в случае блокировки отказавшихся исполнять российский закон VPN не произойдет никакой трагедии. Россияне легко смогут найти замену этим программам.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал 138 страниц пиратских сайтов за размещение девятого сезона сериала «Игра престолов».