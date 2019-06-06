Пушков: Интернет — инструмент борьбы за увеличение собственного влияния. ФАН-ТВ

Первый день Петербургского международного экономического форума продолжает свою работу. На полях форума специалисты и эксперты обсуждают самые разные темы, в том числе Интернет. Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков поделился своим мнением на этот счет:

«Интернет — это способ доставки, воспроизводства и распространения информации. Интернет вовлечен в геополитические противостояния и в борьбу за власть на мировой арене. Вопрос о свободе Интернета с политической точки зрения поднимается больше всего в Соединенных Штатах Америки и звучит на международных площадках, прежде всего в США. Я думаю, что одна из причин состоит в том, что именно Соединенные Штаты контролируют основные интернет-ресурсы в мире. И хотя это спрятано, там где-то запрятано, но вы посмотрите адреса: Лос-Анджелес, Калифорния, Техас, это, как правило, 90% США. И здесь встает вопрос: «А кто собственно контролирует Интернет, в конечном счете?» — если дело дойдет до какого-то серьезного кризиса в этой сфере», — отметил политик.

По мнению Пушкова, лозунг свободы чего бы то ни было — это инструмент борьбы за увеличение собственного влияния.