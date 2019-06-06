Сирия, 6 июня. Новый тайник исламистов был обнаружен в провинции Эль-Кунейтра. Курды задержали 14 молодых людей на въезде в Ракку. Боевики ударили по жилому району Аль-Хамдания в городе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: провели боевые вылеты на юге провинции Идлиб.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили тайник боевиков в Эль-Кунейтре.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): конфискует дома у курдов в Африне.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве мирного жителя на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: ударила по жилому району города Алеппо; понесла потери в живой силе и технике под огнем САА в Идлибе.

Курды: перекрыли переход через Евфрат у города Ас-Салихия в Дейр-эз-Зоре; задержали 14 гражданских лиц в Ракке.

Провинция Алеппо

Боевики незаконных вооруженных формирований в очередной раз нанесли удары по городу Алеппо. По данным военного источника в сети Twitter (SyriawatanNews), исламисты обстреляли район Аль-Хамдания на юго-западе административного центра провинции. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, однако был нанесен урон городской инфраструктуре и жилым зданиям.

Тем временем коренные жители Африна продолжают сталкиваться с противоправными действиями протурецких исламистов. Twitter-канал (RE_N_AS) заявляет о том, что боевики бандгрупп, действующих в составе «Сирийской свободной армии» (ССА), провели конфискацию ряда домов и магазинов, являвшихся собственностью лиц курдской национальности. Напомним, ранее также сообщалось о расселении около 1500 палестинцев в дома курдов.

Провинция Дейр-эз-Зор

«Демократические силы Сирии»**** (SDF) перекрыли переход через Евфрат в районе города Ас-Салихия, расположенного северо-западнее Хаджина, таким образом изолировав подконтрольные курдам территории от районов, занимаемых правительственными войсками. Об этом заявляет Twitter-канал (VivaRevolt), не уточняя информации о причинах подобного решения.

Между тем в юго-восточной части провинции неизвестными был застрелен один из местных жителей. По данным военного источника в сети Twitter (DeirEzzor24), молодой человек был убит недалеко от населенного пункта Субейхан. Части Сирийской арабской армии (САА), контролирующие данные территории, уже приступили к поиску нападавших. Предполагается, что вылазка была совершена боевиками «Исламского государства», пробравшимися из районов, оккупированных курдскими отрядами.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками «Джебхат Ан-Нусры»1***, стоящей во главе террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам». Согласно данным агентства новостей SANA News, в результате артиллерийских обстрелов Сирийской арабской армии (САА) исламисты понесли потери в живой силе и военной технике в районе Аль-Латамины, а также недалеко от населенного пункта Маарет-Хурма. Силам САР удалось уничтожить ряд укреплений боевиков.

Тем временем ВКС РФ возобновили работу в районе города Хан Шейхун, обеспечивая прикрытие САА, передает Twitter-канал (Step_Agency). Информация об итогах боевых вылетов пока уточняется. Напомним, армия Башара Асада приступила к полномасштабным боевым действиям на границах «Большого Идлиба» ввиду регулярных нарушений радикалами режима тишины, действующего в демилитаризованной зоне.

Провинция Ракка

В административном центре провинции вновь прошли задержания гражданских лиц в рамках принудительной мобилизации в ряды «Демократических сил Сирии» (SDF). Информационное агентство Al-Araby Al-Jadeed сообщает о том, что 14 молодых людей были арестованы на одном из контрольно-пропускных пунктов курдских сил, установленных на въезде в Ракку. Напомним, насильственная вербовка гражданских лиц курдами не раз сопровождалась народными демонстрациями и осуждением. Более того, как известно, сирийцы, принудительно направленные в тренировочные лагеря SDF, зачастую спасаются бегством при первой появившейся возможности. Несмотря на это, курды не перестают пополнять свои ряды подобным образом.

Провинция Эль-Кунейтра

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что правительственные подразделения обнаружили тайник с оружием и боеприпасами, принадлежавший боевикам вооруженной оппозиции, в районе населенного пункта Аль-Хашаб. В числе изъятого вооружения находились артиллерийские и танковые снаряды, противотанковые ракеты, бинокли, мины, а также пулеметы и пусковые установки американского производства. Напомним, территория Эль-Кунейтры и соседней провинции Даръа полностью перешла под контроль Сирийской арабской армии (САА) в июле прошлого года в результате военной операции под названием «Базальт», проводимой при поддержке российских ВКС. Боевики были вынуждены капитулировать, после чего их депортировали на северо-запад Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)