Леонид Левин рассказал, как работает закон о фейках. ФАН-ТВ

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, один из создателей закона о фейках Леонид Левин выступил на ПМЭФ-2019 в рамках сессии «Цензура в сети». В частности, политик отметил, что для корректного применения закона крайне важно не препятствовать ограничению распространения информации.

«Мы это делаем по мере необходимости, и речь не о регулировании информации, а о создании дополнительных предпосылок для распространения информации законной, не нарушающей права и свободы человека. Для нас крайне важно таким образом не ограничивать распространение информации. Если речь идет о теме сегодняшней дискуссии, то, в любом случае, представители органов власти должны сначала опередить действительно ли речь идет о распространении недостоверной информации под видом достоверной, а потом отстоять эту позицию в суде. Только в этом случае данный закон работает. Никаких других дополнительных ограничений по распространению информации или свободе слова у нас не планируется», — уточнил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин.