На Украине заявили о нехватке средств для закупки газа на зиму

Москва, 6 июня. Украинская государственная компания «Нафтогаз» предупредила о нехватке средств для пополнения запасов газа на зиму.

По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, закачка топлива в подземные хранилища газа может оказаться под угрозой, так как у компании нет средств для его закупки. Он также добавил, что региональные газовые компании задолжали «Нафтогазу» 2,3 миллиарда долларов. При этом для подготовки к отопительному сезону «Нафтогазу» необходимо порядка пяти миллиардов долларов.

«Пока в наполнении подземных хранилищ мы движемся по графику. Но, если не решить проблему ликвидности в ближайшие недели, закупить газ в достаточных объемах будет невозможно», — написал Коболев на своей странице в Facebook.

Кроме того, Коболев пожаловался на правительство Украины, которое потребовало выплатить 90% прибыли «Нафтогаза» в качестве дивидендов до конца июня 2019 года.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайный вызов. Приходится выбирать — дивиденды сейчас или защита от кризиса», — добавил Коболев.

Глава Нафтогаза также добавил, что в настоящее время в украинских хранилищах содержаться 11,5 миллиардов кубометров газа. При этом к началу отопительного сезона объем газа в хранилищах должен быть увеличен до 20 миллиардов кубометров.