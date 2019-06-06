Киев упростит выдачу гражданства воевавшим на стороне ВСУ добровольцам

Киев, 6 июня. Верховная рада Украины в четверг приняла закон, упрощающий порядок предоставления гражданства и вида на жительство для иностранцев, воевавших в Донбассе на стороне ВСУ. За принятие документа проголосовали 230 депутатов.

В пояснительной записке законопроекта утверждается, что число иностранцев, которые «поддержали Украину в качестве добровольцев или волонтеров», не превышает 1 тыс. человек. После вступления закона в силу, все они смогут находиться на территории Украины на законных основаниях, пишет «Царьград».

Напомним, что гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который предполагает прекращение огня в Донбассе, разведение сил, обмен военнопленными, амнистию всех жителей ДНР и ЛНР, придание этим территориям особого статуса и проведение там выборов.

Несмотря на то, что с момента подписания документов прошло четыре года, практически ни одно из требований минских соглашений украинской стороной реализовано не было. Закон об особом статусе Донбасса формально был принят Верховной радой, однако де-факто он не применяется.

Несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский во время выборов назвал завершение внутриукраинского конфликта своим главным приоритетом, он не торопится принимать реальные шаги по прекращению обстрелов Донбасса, на что обратила внимание официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.