Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

В Госдуме рассказали, как можно исправить несправедливость итогов приватизации

35
0 Оставить комментарий

В Госдуме рассказали, как можно исправить несправедливость итогов приватизации

Верховный суд выступил с предложением считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое является подсудным, пока должник не расплатится с государством. То есть фактически срок давности для данной категории правонарушений будет отменен, сообщают «Ведомости».

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал разумным постановление пленума ВС.

«Это очень серьезная инициатива, в настоящий момент мы ее анализируем, поскольку Верховный суд объясняет законодательство, но не пишет его», — объясняет парламентарий.

Он напомнил, что, по сути, данная норма действует уже давно, с момента окончательного оформления действующей законодательной базы.

«Законодательство в этой сфере на самом деле действует все 28 лет. Тем не менее, раз уж решение принято, значит, действительно создаются условия для анализа решений, принятых в 1991 и 1993 годах : беззалоговых аукционов и всего остального. Необходимо пересмотреть структуру собственности Российской Федерации», — продолжает Евгений Федоров.

В Госдуме рассказали, как можно исправить несправедливость итогов приватизации

По его мнению, приватизация была проведена с нарушениями прав граждан. Поэтому ее итоги нельзя считать справедливыми.

«С налоговыми преступлениями, если по ним нет срока давности, связаны и вопросы собственности. Как правило, по этим статьям существует возможность конфисковать, обанкротить или каким-либо образом взыскать недоимку, необязательно деньгами. Плюс, упущенную выгоду государства», — перечисляет законодатель.

Парламентарий также напомнил, что сегодня стоимость активов, которые в 90-е были приватизированы за бесценок, многократно возросла.

«Если кто-то совершил налоговое преступление в рамках, например, приватизации 25 лет назад, то сейчас эта сумма возросла в сотни раз», — уверен российский политик.

Депутат ГД также пообещал направить свое обращение в правоохранительные органы, чтобы компетентные структуры более детально изучили итоги приватизации.

«Я думаю, что буду лично предлагать правоохранительным органам пересмотреть ряд своих решений, которые касались в первую очередь иностранных активов.  Если российские компании, пусть и нарушившие налоговое законодательство лет 20 назад, находятся у нас и как-то компенсировали правонарушения текущими доходами российского бюджета, то компании, которые находятся под иностранным управлением, ничего этого не сделали», — подытожил Евгений Федоров.

infox - new
Автор: Михаил Блинов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров