В Госдуме рассказали, как можно исправить несправедливость итогов приватизации

Верховный суд выступил с предложением считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое является подсудным, пока должник не расплатится с государством. То есть фактически срок давности для данной категории правонарушений будет отменен, сообщают «Ведомости».

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Евгений Федоров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал разумным постановление пленума ВС.

«Это очень серьезная инициатива, в настоящий момент мы ее анализируем, поскольку Верховный суд объясняет законодательство, но не пишет его», — объясняет парламентарий.

Он напомнил, что, по сути, данная норма действует уже давно, с момента окончательного оформления действующей законодательной базы.

«Законодательство в этой сфере на самом деле действует все 28 лет. Тем не менее, раз уж решение принято, значит, действительно создаются условия для анализа решений, принятых в 1991 и 1993 годах : беззалоговых аукционов и всего остального. Необходимо пересмотреть структуру собственности Российской Федерации», — продолжает Евгений Федоров.

По его мнению, приватизация была проведена с нарушениями прав граждан. Поэтому ее итоги нельзя считать справедливыми.

«С налоговыми преступлениями, если по ним нет срока давности, связаны и вопросы собственности. Как правило, по этим статьям существует возможность конфисковать, обанкротить или каким-либо образом взыскать недоимку, необязательно деньгами. Плюс, упущенную выгоду государства», — перечисляет законодатель.

Парламентарий также напомнил, что сегодня стоимость активов, которые в 90-е были приватизированы за бесценок, многократно возросла.

«Если кто-то совершил налоговое преступление в рамках, например, приватизации 25 лет назад, то сейчас эта сумма возросла в сотни раз», — уверен российский политик.

Депутат ГД также пообещал направить свое обращение в правоохранительные органы, чтобы компетентные структуры более детально изучили итоги приватизации.