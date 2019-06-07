Елена Ямпольская удивилась «сильному религиозному чувству» группы «Ленинград» после просмотра клипа на песню i_$uss. Об этом глава комитета Госдумы по культуре сообщила в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

«Честно могу сказать, что посмотрела клип предвзято, потому что я верующий человек. Но даже при предвзятом просмотре я не нашла там никакого кощунства. Скорее даже наоборот — я удивилась, что у группы «Ленинград» есть такое сильное религиозное чувство, — заявила Ямпольская. — По-моему, это клип о том, что дух дышит где хочет, даже в ночном клубе. Ничего не является для него препятствием».

Депутат также рассказала, что ее интерес к творчеству «Ленинграда» во многом связан со вступлением в Общественный совет при комитете лидера группы.

«За Сергея Владимировича Шнурова я теперь отвечаю просто как родная мама, потому что, что бы он ни сделал, первым делом звонят мне и возмущенно говорят: «Ну вы видели? Теперь вы исключите его из членов совета?», а я отвечаю: «Видела, не исключу», — поделилась она.

Депутат напомнила о решении пригласить еще одного скандально известного деятеля культуры в Общественный совет.

«Поскольку, видимо, одного еnfant terrible мне было мало, то вчера на театральном форуме я пригласила войти в наш Общественный совет Николая Коляду. И сегодня из прессы с удовлетворением узнала, что он гордится этим предложением. По-видимому, мы получим положительный ответ», — резюмировала Ямпольская.

Клип на песню i_$uss вышел накануне. В среду, 5 июня, провокационное видео на религиозную тему было опубликовано на официальном канале группы в YouTube. Героиня ролика встречает в танцевальном клубе парня, напомнившего ей Иисуса Христа, и влюбляется в него. В тексте песни рассказывается, как прекрасен избранник героини. Трек заканчивается речитативом лидера группы Сергея Шнурова.

Общественный совет при комитете Госдумы по культуре был создан в начале года. В его состав, в частности, входят спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер, руководитель киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и Сергей Шнуров, а также другие известные деятели культуры.