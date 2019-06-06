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Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

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Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Вашингтон, 6 июня. Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук» Том Холланд раскрыл подробности сюжета новой части киносаги, которая получила название «Вдали от дома».

Во время своего выступления Холланд проспойлерил, что причиной попадания на Землю элементалей — созданий, управляющих природными элементами, стал щелчок Таноса. Сцена была показана в конце фильма «Мстители: Финал», однако ранее причина такого поворота сюжета не раскрывалась.

Кроме того, Холланд рассказал, что в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» главный герой объединится с Мистерио, прибывшим из параллельной вселенной.

«Мистерио в этом фильме — мой новый лучший друг. Мы объединяемся, чтобы сражаться с элементалями», — добавил Холланд.

Ранее Marvel представила в YouTube первый полноценный трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома». В самом начале трейлера появляется Холланд, он предупреждает зрителей, что не стоит смотреть нового «Человека-паука», если еще не видели  «Мстители. Финал».

Действия фильма разворачиваются после событий фильма «Мстители. Финал». По сюжету Человек-паук отправляется на каникулы в Европу, чтобы отдохнуть, но там его поджидает новое задание по спасению мира.

Главные роли в киноленте сыграли Том Холланд, Зендея, Лора Хэрриер, Коби Смолдерс, Джон Фавро, Джейк Джилленхол и другие, пишет «Культуромания».

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Автор: Сергей Петров
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