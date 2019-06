Актер Холланд проспойлерил сюжет нового «Человека-паука»

Вашингтон, 6 июня. Исполнитель главной роли в фильме «Человек-паук» Том Холланд раскрыл подробности сюжета новой части киносаги, которая получила название «Вдали от дома».

Во время своего выступления Холланд проспойлерил, что причиной попадания на Землю элементалей — созданий, управляющих природными элементами, стал щелчок Таноса. Сцена была показана в конце фильма «Мстители: Финал», однако ранее причина такого поворота сюжета не раскрывалась.

Кроме того, Холланд рассказал, что в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» главный герой объединится с Мистерио, прибывшим из параллельной вселенной.

