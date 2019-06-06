Визит Си Цзиньпина в Россию: первые итоги, что подписали, ключевые заявления

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву и Санкт-Петербург и его общение с президентом РФ Владимиром Путиным находятся в самом разгаре, однако уже сейчас Федеральное агентство новостей отмечает важнейшие сдвиги в российско-китайских отношениях, произошедшие буквально за последние сутки.

Стратегическое взаимодействие

Заявлено, что отношения между Россией и Китаем находятся на самом высоком уровне, являются примером добрососедского сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, устойчивы и стабильны, не подвержены влиянию извне, обладают огромным внутренним потенциалом и имеют широкие перспективы развития, однако предусматривают отказ от установления союзнических отношений, конфронтации и ненаправленность против третьих сторон.

Таким образом, и Москва, и Пекин позиционируют свои отношения как «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие», но не «стратегический союз». То есть они демонстрируют категорическое нежелание предоставить США и их союзникам малейший повод обвинить себя в создании «глобальной угрозы миру, международной безопасности, правам и свободам человека» и т. д.

Впрочем, американцы — те еще прагматики, а потому для них «если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, и есть утка». При этом ни на разницу между «стратегическим союзом» и «стратегическим взаимодействием», ни на уверения «в ненаправленности против третьих сторон» они внимания обращать не будут. Тем более — после того как президент США Дональд Трамп и королева Великобритании Елизавета II пришли к некоему консенсусу относительно нового военно-политического и финансово-экономического формата «коллективного Запада».

Любая нерешительность или недоговоренность со стороны тех, кого они назначат своими врагами, будет воспринята как свидетельство актуальной слабости этих «врагов» и лишний повод для как можно более раннего и более мощного удара по ним. Особенно с учетом заявленного курса Москвы и Пекина на «дальнейшее объединение усилий со странами-единомышленниками в целях защиты мирового порядка».

Понятно, что время работает против США и их союзников, чья «кормовая база», включая «империю доллара», сокращается катастрофическими темпами.

Прямой документооборот и логистическая интеграция

Официально подтверждено существование не имеющего аналогов канала двусторонних связей по линии администрации президента Российской Федерации и аппарата Центрального Комитета Коммунистической партии Китая.

Это означает систему прямого документообмена в режиме реального времени, который, к тому же, будут совершенствовать и развивать, прежде всего — в части, посвященной проблемам национальной и международной безопасности, в том числе информационной.

Предусмотрена программа интеграции логистического и информационного пространства двух стран, с подключением к ней программ ЕврАзЭС и «Один пояс, один путь» для формирования «Большого евразийского партнерства». С той же целью планируется реализация целого комплекса финансовых, экономических, инфраструктурных, экологических и культурных проектов.

Курс на избавление от диктата Америки

Подчеркнута необходимость выработки и реализации на международной арене комплекса мер, направленных на преодоление исторически сложившейся системы неравноправного обмена товарами и услугами, преодоление любых проявлений протекционизма и дискриминации.

Это, в общем-то, равнозначно разрушению всей современной финансово-экономической структуры — пресловутой «империи доллара».

Заявлена необходимость поддержания совместными усилиями глобальной и региональной стратегической стабильности, а также центральной роли ООН как источника и гаранта современного международного права, особенно — в сфере контроля над оружием массового поражения (включая новые типы такого оружия).

Дедолларизация экономик двух стран

Из подписанных 5 июня в Кремле 25 двусторонних соглашений наиболее значимым следует признать соглашение о расчетах и платежах.

Судя по всему, оно должно обеспечить финансовый фундамент не только для стимулирования двусторонней торговли, но и для всех совместных российско-китайских проектов, расширения «бездолларовой зоны» и создания новой международной расчетной единицы — видимо, по типу того, как интеграция национальных валютных систем стран-членов ЕС привела к созданию «евро», но, возможно, на новом технологическом уровне.

Нельзя не отметить также заключения генерального контракта на сооружение двух энергоблоков АЭС «Сюйдапу» и подключение компании МТС к использованию и развитию 5G-технологий китайской корпорации Huawei.

Пекин меняет стратегию

Понятно, что со стороны официального Пекина сняты если не все, то очень многие явные и скрытые барьеры для взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

В свою очередь, «гонконгско-шанхайский» путь развития КНР, «глобализация по-китайски» в сотрудничестве с транснациональным финансовым капиталом при посредничестве Лондона, сторонником которого в 2014—18 годах был и сам «товарищ Си» (в этой связи достаточно вспомнить его триумфальный визит в Лондон в октябре 2015 года), утратил свой приоритетный статус и сейчас рассматривается, в лучшем случае, как запасной вариант.

По сути, Китай на наших глазах отвернулся от Запада и обратился к России. Разумеется, это предполагает и взаимную смену приоритетов с российской стороны, что неизбежно будет сопровождаться определенными структурными и кадровыми переменами в отечественной «властной вертикали». Но главное, нарастающая конфронтация США с Китаем и Россией позволяет рассчитывать на то, что обозначенные «в гостях у Путина» планы не уйдут в песок, как это неоднократно происходило ранее.