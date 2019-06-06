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Горбачев рассказал, почему попал в больницу

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Горбачев рассказал, почему попал в больницу

Москва, 6 июня. Первый президент СССР Михаил Горбачев сообщил, что попал в больницу. Состояние свое сам политик оценил как довольно тяжелое.

«Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело», — признался он.

Но, несмотря на это, по словам Горбачева, говорить о том, что он увидел свет в конце тоннеля, рано.

«Еще не видно его», — уточнил он.

Кроме того, Горбачев отметил, что пребывание на больничной койке не помешало ему продолжать писать книгу. Этим он занимается при первой возможности и ему помогают друзья. Сочинение должно увидеть свет в ближайшее время, пишет РИА Новости.

Напомним, 2 марта Горбачеву исполнилось 88 лет. В апреле СМИ сообщали о госпитализации политика. Он даже не смог приехать на закрытие Московского международного кинофестиваля, отмечает НСН. В рамках ММФК прошла премьера документального фильма «Встреча с Горбачевым». При этом представители Горбачев-фонда сведения о госпитализации опровергли.

 

 

 

 

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Автор: Сергей Петров
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