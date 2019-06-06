Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии мужа после госпитализации

367
0 Оставить комментарий

Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии мужа после госпитализации

Москва, 6 июня. Супруга известного актера Александра Панкратова-Черного Юлия Монахова заявила, что артист был госпитализирован из-за падения давления. По ее словам, вероятнее всего, причиной плохого самочувствия ее мужа стала установившаяся в Москве жара.

«Давление полечили, уже дома отдыхает», — рассказала Монахова Федеральному агентству новостей.

Ранее сообщалось, что 69-летний актер был госпитализирован из-за резкого ухудшения самочувствия. При этом поступали данные, что Панкратов-Черный находится в тяжелом состоянии. По информации СМИ, он потерял сознание на съемках сериала «ИП Пирогова».

Напомним, что Панкратов-Черный играл в таких фильмах, как «Сибириада», «Мы из джаза», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Зимний вечер в Гаграх» и «Ширли-Мырли».

infox - new
Автор: Антон Соколов
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров