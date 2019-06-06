Гастроэнтеролог рассказал о тяжелых последствиях ожога пищевода, как у Алибасова

Известный музыкальный продюсер Бари Алибасов, который по официальной версии отравился, случайно выпив вместо сока едкую жидкость для прочистки труб, находится в больнице в тяжелом состоянии. Представители Алибасова рассказали, что врачи диагностировали у продюсера химический ожог пищевода четвертой, самой тяжелой степени, а также ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

К счастью Алибасов в сознании и даже пригласил нотариуса, чтобы обновить завещание. По данным СМИ, он распределил недвижимость и другое имущество среди членов своей семьи и назначил участников группы «На-На» правообладателями творческого наследия коллектива.

Федеральное агентство новостей попросило врача-гастроэнтеролога рассказать, чем чреваты отравления наподобие того, которое, если верить официальной информации, было диагностировано у Алибасова. Находящийся на пенсии врач-гастроэнтеролог с 30-летним стажем Игорь Григорьев рассказал корреспонденту ФАН, что химические ожоги пищевода крайне опасны и нередко сопровождаются тяжелыми осложнениями.

«У меня была молодая пациентка с похожей историей, катализатором которой послужила несчастная любовь, — рассказал врач. — Девушку спасли, но она, к сожалению, стала инвалидом. В частности, ей после этого требовалось регулярное бужирование (расширение) пищевода».

Как объяснил корреспонденту ФАН врач, вещества, входящие в различные едкие моющие и другие химические жидкости, вызывают некроз тканей дыхательных путей, пищевода и желудка.

«В основном страдает пищевод, поскольку, если жидкость щелочная, желудочный сок ее частично «гасит», — отметил он.

Последствия ожога пищевода четвертой степени очень тяжелые, ведь поражены почти все слои органа, рассказал Григорьев.

«Уже в первые дни после отравления как правило развивается некроз (отмирание) тканей, затем — изъязвление с последующей грануляцией. А поскольку при четвертой степени поражения процесс захватывает все слои пищевода, этот орган становится крайне восприимчивым к травмам, вплоть до перфорации».

На этой стадии может потребоваться оперативное лечение, впрочем, это зависит от того, чем именно отравился пациент, и какова была концентрация ядовитого вещества, подчеркнул собеседник ФАН.

По словам врача, если все опасности этого периода удастся преодолеть, постепенное восстановление начнется недели через две и будет длиться до трех месяцев, хотя последствия будут сказываться еще долгие годы. Главное, с чем придется бороться пациенту и врачам, — это сужение просвета пищевода и нарушение сократимости его стенок, что серьезно затрудняет нормальное питание. Кроме того, в отдаленном будущем повышается риск развития плоскоклеточного рака пищевода.

Врач рассказал, как проводится лечение таких отравлений на ранней стадии. В подробности вдаваться не будем, скажем только, что это лечение достаточно тяжелое. Здесь и хирургические манипуляции, и специальное питание, и медикаментозное лечение.

«Главное на этой стадии постараться избежать образования рубцов, которые могут привести к стенозу (сужению) пищевода», — отметил гастроэнтеролог. «Чтобы этого избежать, есть специальная процедура — бужирование (расширение просвета трубчатого органа при рубцовых изменениях), которое проводят после стихания острого воспаления, — продолжил собеседник ФАН. — При благоприятном течении острая стадия заканчивается примерно через одну-две недели. Сначала бужирование проводят примерно дважды в неделю, потом реже, но с этой процедурой придется смириться — восстановление обычно занимает срок до года».

Врач отметил, что, несмотря на наличие современных средств и методов лечения, рубцовое сужение пищевода остается достаточно частым осложнением подобных ожогов.

«Это состояние развивается более, чем у половины больных, оно может давать о себе знать и через несколько лет после отравления. Конечно, чем моложе пациент, тем лучше идет заживление, но при наличии сопутствующих заболеваний полное восстановление может растянуться на годы», — почеркнул гастроэнтеролог.

Бари Алибасова доставили в отделение токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии 4 июня. Врачи диагностировали у продюсера химический ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Сообщалось, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, при этом он в сознании и дышит самостоятельно. Информация, что его готовят к операции, позже была опровергнута.

Бари Алибасову 6 июня исполнилось 72 года. Он основатель и руководитель групп «Интеграл» (1962-1989) и «На-На» (с 1989 года). Алибасов женат на народной артистке России Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая старше супруга на восемь лет. Для Алибасова этот брак шестой. У него есть сын Бари Алибасов-младший, а также, возможно, внебрачная дочь.