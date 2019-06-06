Клубы РПЛ назвали условие для расширения лиги до 18 команд

Москва, 6 июня. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) расматривает возможность увеличения числа участников чемпионата страны по футболу не только до 18 команд, сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Такие клубы как «Спартак», ЦСКА и «Локомотив» поддержали идею расширения состава участников национального чемпионата. При этом члены российских клубов считают, что все участники РПЛ должны быть финансово стабильными.

«Я поддерживаю позицию, что нам нужно больше команд, но хотелось бы, чтобы они были экономически стабильными», — сказал Прядкин.

Глава РПЛ отметил, что при нем не было случаев, когда клубы вылетали из сезона из-за финансовых проблем. Прядкин напомнил о ситуации с «Анжи», когда команде из Махачкалы потребовалась помощь.

Руководство РПЛ не может пересматривать список участников лиги и менять расписание игр. Поэтому финансирование у команд должно быть стабильное, одних гарантий регионов не хватит, резюмировал Прядкин.

В 2019 году чемпионом страны стал петербургский клуб «Зенит». Сине-бело-голубые одержали победу в чемпионате досрочно. В сезоне ФК «Зенит» одержал 19 побед, потерпел пять поражений и четыре раза сыграл вничью.

Матч с московским ЦСКА в Петербурге стал самым посещаемым с 1984 года, за происходящим на поле следили 61,5 тыс. болельщиков.