Путин заявил о желании подписать мирный договор с Японией

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры о подписании мирного договора с Японией — это долгий и сложный процесс, однако обе страны стремятся к этому.

«Это сложные процессы, и говорить о том, что или я, или премьер-министр Абэ завтра это решим, я так не могу сказать. Но я точно знаю, что премьер Абэ хочет этого, стремится к достижению подписания мирного договора, и я этого тоже хочу», — отметил Путин во время встречи с руководителями международных информагентств на ПМЭФ.

Напомним, что Япония претендует на четыре острова Южнокурильской гряды (Итуруп, Кунашир, Шитокан, группа островов Хабомаи), несмотря на то, что они были официально закреплены за Советским Союзом по итогам Второй мировой войны. Требование Японии передать острова является главным препятствием на пути к подписанию мирного соглашения между двумя странами.

Российская сторона неоднократно заявляла о том, что вопрос передачи Курил не обсуждается, однако Москва готова вести совместную экономическую деятельность на этих территориях. Несмотря на то, что переговоры по разрешению территориального спора ведутся уже давно, стороны пока что не достигли никакого заметного прорыва в этом направлении, хотя премьер-министр Японии Синдзо Абэ поднимает «курильский вопрос» во время каждого своего визита в Россию.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выразил уверенность, что Россия никогда не уступит своих островов. Во-первых, в этом случае российский флот лишится выхода в Тихий океан и ему придется каждый раз запрашивать разрешение у Японии. Во-вторых, Курилы богаты полезными ископаемыми. В-третьих, Япония исторически выступала в качестве противника России.